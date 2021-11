Renault presenta su coche volador inspirado en el icónico 4 Latas

El Renault 4L, cariñosamente apodado en España como 4 Latas, es uno de esos coches que marcaron una era. A raíz de su 60 aniversario del lanzamiento oficial, la marca de automoción francesa junto con la compañía de diseño TheArsenale han querido darle una segunda vida al mítico automóvil convirtiéndolo en un coche volador.

Sin perder la esencia que todavía hoy permanece en el Renault 4L, han creado una reinterpretación "futurista y avanzada", según la propia compañía. Esta nueva versión, bautizada como AIR4, actualiza componentes y emplea la fibra de carbono como material fundamental del coche volador, al mismo tiempo que conserva las líneas y los volúmenes del modelo original.

Los ingenieros encargados del diseño del AIR4 han empleado técnicas de diseño generativo (que usa un software para crear diseños autónomamente a partir de unos requisitos mínimos) y también Inteligencia Artificial para crear el coche volador. De esta forma, han conseguido mejorar y afinar ideas en los modelados 3D antes incluso de probarlas en el mundo real.

"Después de todo un año de celebraciones, hemos querido crear algo que no fuera convencional para concluir el sexagésimo aniversario del 4L por todo lo alto", ha declarado Anaud Belloni, director global de marketing de Renault. "Esta colaboración con TheArsenale se estableció de forma totalmente natural. El showcar [coche de demostración] AIR4 es absolutamente novedoso y es un guiño a lo que podría ser el icono dentro de sesenta años".

Renault AIR4 Renault

El AIR4 emplea un sistema de propulsión de 4 hélices estratégicamente colocadas en las esquinas del coche volador. Esos motores están alimentados por una serie de baterías de polímero litio de 22.000 mAh que generan una capacidad total de 90.000 mAh.

Cuenta con energía suficiente como para alcanzar una velocidad máxima horizontal de 93 kilómetros por hora con una inclinación a 45º durante el vuelo y una inclinación máxima de 70º. El resto de especificaciones se completan con una altitud máxima de 700 metros con una velocidad de despegue limitada a 14 kilómetros por hora, aunque según la propia Renault podría ascender a 50 kilómetros por hora.

Renault 4AIR Renault

El AIR4 ha sido planteado, diseñado, desarrollado y ensamblando en Francia, en particular en el parque tecnológico europeo de Sophia Antipolis, en la Costa Azul. El coche volador no es más que un concepto y -al menos de momento- no se va a fabricar en serie para su venta. Según la propia Renault, estará expuesto en París hasta finales de año y luego dará el salto a Estados Unidos con paradas en Miami y Nueva York, para terminar el periplo en Macao.

