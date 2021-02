Cinco trucos para que no te estafen al comprar segunda mano por internet

El confinamiento y las restricciones de movilidad en España debido al coronavirus han hecho que el consumo de tecnología aumente de forma considerable. Incluso personas que no utilizaban internet se han visto forzadas a adentrarse en el mundo digital para poder teletrabajar. Una situación que también ha impulsado las compras online, por lo que recopilamos algunos trucos para evitar estafas.

Las plataformas de compraventa de segunda mano han actuado como termómetro de estas tendencias de consumo durante 2020. Sin embargo, y a pesar de las medidas y herramientas de seguridad de estas plataformas, en cualquier entorno online es recomendable seguir una serie de trucos para evitar caer en situaciones potencialmente engañosas o en casos de estafa con chollos, como indican en Milanuncios.

En internet cualquier precaución es poca, por lo que para evitar las estafas y navegar de forma segura por las plataformas de segunda mano tan solo hay que seguir unos pequeños pasos:

· Comprobar que el producto esté en buen estado y funcione. Para asegurarse de que un producto que se va a comprar se encuentra en buenas condiciones basta con pedirle al vendedor un video e imágenes que permitan comprobar el estado y funcionamiento del dispositivo. Si el vendedor no accede, es una señal clara para desconfiar, por lo que será mejor buscar otra alternativa fiable.

· No dar datos personales que no sean necesarios. Las plataformas ofrecen todas las herramientas necesarias para establecer una comunicación fluida, por lo que normalmente no es necesario utilizar canales adicionales entre comprador y vendedor. Por eso, lo ideal es utilizar siempre el sistema de comunicación interno de la plataforma y evitar aquellos vendedores que solicitan otros datos personales o de contacto, como el teléfono, el DNI o los datos bancarios o de la tarjeta de crédito.

· Huir de los vendedores que ponen condiciones sospechosas. Si el vendedor no permite efectuar la transacción en persona, no acepta un encuentro presencial para ver el producto o se justifica diciendo que estará fuera algunas semanas, lo mejor es no seguir adelante. Una práctica recomendada es buscar un punto de encuentro que sea adecuado para ambas partes, por lo que la ausencia de esa predisposición puede ser sospechosa. Tampoco es recomendable aceptar realizar el pago a través de formas de pago anónimas o mediante transferencias al extranjero. De hecho, siempre que se tenga opción, es mejor realizar la transacción en persona, pagar a contrareembolso o utilizar los servicios propios de pago y envío integrados en la plataforma.

· Desconfiar de los precios extremadamente bajos. Si se encuentra una oferta con un precio sensiblemente bajo, en comparación con otros anuncios, suele ser una señal de alarma para desconfiar, ya que muchas de estas "gangas" pueden ser engañosas. Por eso, es importante fijarse bien en las características, el estado y el precio que tiene el producto en el mercado para contar con toda la información antes de tomar la decisión de compra. En este sentido, es fundamental buscar anuncios similares en la plataforma para poder realizar una comparación.

