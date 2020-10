Así es Triller, la alternativa a TikTok que sí le gusta a Trump

El éxito rotundo de TikTok se ha traducido en la creación de algunas otras redes sociales que han crecido al calor de la gigante china. Lo simple de la interfaz y del funcionamiento ha 'enganchado' a millones de usuarios de todo el mundo, también en España, que han visto una excelente forma de entretenerse.

Al igual que ha ocurrido con otras redes sociales a lo largo de la historia, TikTok también está viendo cómo le aparecen algunos rivales con empresas más o menos grandes detrás. La última de ellas es Triller, que comienza su andadura recogiendo a algunos gigantes de la creación de contenido en TikTok para su plataforma. La otra es Reels, una función integrada en Instagram que lanzaron hace unas semanas.

Este tipo de alternativas 'similares' a TikTok han tenido un papel muy relevante en todo este proceso de prohibición de la red social en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para la plataforma. El impulso perfecto en el momento adecuado que catapultó a Triller a los primeros puestos en las listas de descargas de varios países.

Triller, nuevo TikTok

Basta intalar la aplicación para encontrarnos de frente con reminiscencias muy sólidas de TikTok. El funcionamiento es exactamente el mismo. Los diseñadores de Triller no se han complicado mucho la vida y han querido plasmar la misma experiencia de usuario con el clásico gesto de deslizar para pasar al siguiente vídeo.

Triller Izan González Omicrono

También inspirado en TikTok es la función de poder disfrutar de todo el contenido sin requerir una cuenta. Ese ha sido uno de los pilares sobre los que se ha sustentado el crecimiento de la red social que, gracias a sus algoritmos, es capaz de proveer de contenido interesante sin necesidad de crearnos una cuenta.

Aunque sutiles, sí podemos encontrar algunas novedades en Triller. La primera de ellas es la disposición de contenido en 3 columnas: Siguiendo, Música y Social. En TikTok tan solo encontramos 2: Para ti (el feed del algoritmo) y Siguiendo (para ver a perfiles que seguimos con nuestra cuenta). Para la primera columna de Triller se necesita una cuenta de usuario mientras que para las otras basta con tener la aplicación instalada. En Música tan solo se encuentran vídeos con canciones de fondo mientras que en Social encontramos todo tipo de audios. Arrancamos con el experimento y es cuando el algoritmo comienza a hacer su función.

Triller

Sin rastro de España

No sabemos si porque no existe contenido en español o porque no es capaz de localizar nuestra IP pero lo primero que nos encontramos en Triller es gente 'famosa' de Estados Unidos. Mientras que TiKTok cuenta con una amplia carta de famosos y programas patrios (El Hormiguero, Cristina Pedroche, Edurne...) en esta nueva app nos tendremos que conformar con los algunos de los fichajes que la compañía ha conseguido rascar del mercado del país norteamericano.

Triller Izan González Omicrono

Lo que nos conduce a un contenido un tanto 'extraño' de celebrities que muy probablemente no hayamos visto en nuestra vida. Además del contenido de estos famosos, muy poco más podemos sacar en claro. Triller, por el momento, no tiene la inmensa comunidad de creadores con la que cuenta TikTok y se nota que los vídeos actualmente son más profesionales y premeditados.

La ausencia de esa gran comunidad se nota también en el número de 'corazones' y comentarios que reciben cada uno de los vídeos. Mientras en TikTok es sencillo que los famosos cosechen varios cientos de miles, en Triller hemos encontrado algún vídeo aislado con unos pocos miles de 'me gusta' y unos pocos comentarios.

Triller Izan González Omicrono

El resto es prácticamente calcado a TikTok. El movimiento de deslizar el dedo sobre la pantalla sin saber qué vendrá después se ha demostrado que genera una pequeña dosis de dopamina -similar a la de las máquinas tragaperras- que nos mantiene enganchado durante horas. Este tema lo tratan en el documental de Netflix El dilema de las redes sociales y ha desencadenado que muchos usuarios se den de baja de todas estas plataformas.

Fichajes de Triller

Pero para hacerlo se han valido de algunas primeras espadas fichando a estrellas de TikTok. Uno de los movimientos más destacados de la esfera tiktoker de Estados Unidos la protagonizó Josh Richards, que abandonó TikTok para enrolarse en Triller como inversor y jefe de estrategia. Todo eso habiendo cumplido recientemente los 18 años.

Otro de los usuarios estrella de Triller es Donald Trump y, al menos, uno de sus hijos. El presidente de Estados Unidos abrió su cuenta el pasado mes de agosto y es que Triller, a diferencia de TikTok, tiene su base en el país americano. Algo que le gusta especialmente al presidente.