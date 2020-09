Youtube Shorts es oficial: el competidor de TikTok

A la espera de qué ocurrirá con TikTok, y especialmente con su tecnología y su base de usuarios, ya hay empresas estadounidenses que están listas para ocupar su lugar si finalmente es prohibido por Donald Trump.

Youtube es una de ellas. Prácticamente desde que TikTok empezó a tener éxito hemos escuchado rumores provenientes del interior de Google, de que también estaban desarrollando una app similar.

Finalmente, y después de una larga espera, Youtube Shorts es oficial. Por el momento sólo está disponible en un mercado, India, y eso no es casualidad; en ese país la app de TikTok ya ha sido prohibida junto con muchas más de procedencia china, debido al enfrentamiento político entre ambos países.

Youtube Shorts, ¿ocupando el espacio de TikTok?

Por lo tanto, es evidente que Youtube se quiere aprovechar de esta prohibición para lanzar su competidor justo en este momento, en uno de los mercados más importantes de TikTok. Pero ¿está el nuevo servicio a la altura?

Youtube Shorts, como su nombre indica, es básicamente Youtube pero centrada en vídeos muy cortos, de 15 segundos o menos. Por lo tanto, no hay tiempo de largas introducciones ni de mensajes de patrocinadores; el contenido es directo y se consume rápidamente para seguir al siguiente.

Logotipo de Youtube Shorts Youtube Omicrono

Es irónico que Youtube ahora adopte este formato, teniendo en cuenta que la plataforma ha fomentado la creación de vídeos largos para poder meter más publicidad; es el motivo por el que tus youtubers favoritos hacen contenido que dura cada vez más.

Vuelta a los inicios

Youtube vende el lanzamiento de Shorts como una vuelta a sus inicios, haciendo referencia a "Me at the zoo", el primer vídeo subido a Youtube que dura apenas 18 segundos, para justificar que el contenido rápido y corto creado por los usuarios está en su ADN.

Youtube Shorts aparece como una nueva opción en la app móvil de Youtube; eso es porque la idea es que creemos los vídeos directamente con la cámara del móvil. La app nos permitirá introducir variaciones, como la velocidad de reproducción o añadir música de fondo.

TikTok Adrián Raya Omicrono

Pero por lo demás, es bastante simple y rápido, y en unos segundos es posible subir un vídeo a la plataforma. Puede ser una buena alternativa para youtubers ya establecidos para ofrecer más contenido a su audiencia sin gastar tanto tiempo. Es evidente que Google ha aprendido mucho de TikTok, probablemente gracias en parte a su polémico programa con el que registró el comportamiento de los usuarios de TikTok.

Pero ¿será el sustituto de TikTok? Eso ya es algo más difícil de decir; incluso si TikTok desaparece del mercado, no faltarán alternativas.