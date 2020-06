La nueva estrella de Hollywood es un robot actriz capaz de actuar por si sola

Erica, larobot actriz protagonista de una película de ciencia ficción Life Productions Inc. Omicrono

Si en la lista de cosas que querías ver en tu vida incluye un robot actuando en una película, que sepas que pronto podrás tacharla; Erica es un robot actriz que promete cambiarlo todo.

Tal vez no es sorprendente que las productoras de Hollywood ya estén jugando con la idea de usar a robots en sus películas; al fin y al cabo, la mayor parte de lo que vemos hoy en día en el cine no es real y puede ser cambiado, así que, ¿por qué no los actores también?

Eso es lo que deben haber pensado los productores de b, una película de 70 millones de dólares que probablemente será la primera producción salida de Hollywood que usa a un robot como protagonista.

La primera robot actriz de Hollywood

'Erica', que es como la llaman sus creadores, ha sido diseñada para contar la típica historia de 'humanización' de robots, algo que ya hemos visto en muchas ocasiones; pero en la mayoría de los casos, es un actor humano el que hace de robot, por supuesto.

Lo interesante de Erica es que no es una simple marioneta, controlada a distancia, sino que será capaz de actuar por si sola en base al guión, que ha sido creado en base a una historia ideada por los responsables de los efectos especiales, Eric Pham, Tarek Zohdy y Sam Khoze.

b contará la historia de un científico en busca del 'ADN humano perfecto'; para ello, acaba creando una 'mujer artificial inteligente', que por supuesto, termina escapando con la ayuda del científico, que probablemente aprenderá una lección sobre la vida por el camino.

Donde b pierde en originalidad ganará en el reparto, y eso que aún no se sabe quién hará del otro protagonista de la historia. Como era de esperar, Erica será el gran reclamo de la película, gracias no solo a su aspecto realista, sino también a su capacidad de interpretación.

Un robot capaz de interpretar

Y es que detrás de Erica hay un nombre muy conocido para cualquier aficionado a la robótica: el de Hiroshi Ishiguro, el científico japonés famoso en todo el mundo no solo por haber creado un 'clon robot' de él mismo, sino también de su propia hija, en un intento de comprobar qué pasaría si fuésemos capaces de crear androides indistinguibles de los humanos.

Versión inicial de Erica, desarrollada en 2017

Erica en realidad es un proyecto con varios años encima, pero es ahora que tendrá una utilidad 'real', al ser capaz de aprender la metodología detrás de una actuación y repetirla. Erica fue enseñada por sus propios creadores, simulando emociones en cada sesión y controlando la rapidez de sus movimientos y el lenguaje corporal que usará.

Al menos, esa es la teoría. El estreno de b aún no tiene fecha, ya que incluso una película protagonizada por un robot sufre por una pandemia como el COVID-19. Los productores afirman que ya tienen escenas rodadas, pero que el resto no llegará hasta junio de 2021, por lo que el estreno probablemente no será antes del 2022.