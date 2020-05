Micrashell, un traje futurista español para salir de fiesta pese al coronavirus

¿Cómo será la vida post confinamiento? Todo apunta a que nos tocará convivir con la pandemia cambiando los hábitos a los que estábamos acostumbrados, una nueva forma de vivir a la que muchos han llamado 'nueva normalidad' pero trastocará hasta el último aspecto de la vida social que teníamos hasta hace unos meses.

Ir a un concierto o salir de fiesta serán algunos de los planes que están en el aire ante la necesidad de mantener el distanciamiento social. Se acabó el bailar pegados y el perreo, el compartir un piti o el apurarse la copa de tu amigo que ya no puede con la última.

Para tratar de poner -más o menos- remedio a la experiencia de seguir yendo a discotecas, festivales y eventos multitudinarios, el estudio creativo Production Club ha presentado un futurista y distópico traje de protección. Con él plantea cómo podríamos seguir interactuando en grandes concentraciones de gente de manera presencial y sin riesgo para la salud.

Bautizado como Micrashell, se trata de un traje estanco que en teoría protegería de la transmisión aérea del virus, con un llamativo diseño, desinfectable, asequible de poner y que permite beber y fumar, aunque de una forma distinta a la que se hace hasta ahora. O eso propone la empresa con oficinas en EEUU y España.

Micrashell, el traje para salir de fiesta pese al coronavirus

Entre un EPI y Daft Punk

La compañía está especializada en el diseño y producción de experiencias inmersivas para las industrias de la música, tecnología y videojuegos. Produce instalaciones de arte y eventos para artistas y empresas como Amazon, YouTube, Intel, Skrillex, Grimes, Zedd, The Chainsmokers, Riot Games, Epic Games, o los Video Game Awards. Una inspiración que claramente se nota en un traje llamativo cuya estética recuerda a una mezcla entre la vestimenta de protección de los sanitarios para enfermedades altamente infecciosas y la próxima gira de Daft Punk.

Traje Micrashell Production Club Omicrono

"Nosotros creemos que los eventos físicos son esenciales para la experiencia humana y crean momentos que pueden definir nuestras vidas. Aunque no vayamos a poder ver o participar en un evento del tamaño de Coachella durante un tiempo, estamos emocionados con el desafío de crear soluciones innovadoras que ayuden la calidad del entretenimiento en vivo y a las conexiones humanas", explica Miguel Risueño, head of inventions de Production Club.

El equipo planteado está conformado por un traje y casco estanco ideado con materiales tácticos de alto rendimiento y resistentes a los cortes. Están desarrollados para tener una alta durabilidad y facilidad en el proceso de desinfección. El diseño solo cubre la mitad superior del cuerpo, lo que permite al usuario vestirse fácilmente y usar el aseo (o practicar sexo) sin tener que quitarse el Micrashell.

Traje Micrashell Production Club Omicrono

Uno de los puntos más llamativos del casco sería la posibilidad de seguir consumiendo bebidas y cigarrillos electrónicos pese a estar aislados. Se plantea a través de un sistema de cápsulas diseñadas y ajustadas en la parte inferior. Un diseño que recuerdan a una máscara de gas. Las bebidas se contienen dentro de cápsulas a las que solo tiene acceso el usuario y camarero añadiendo así un nuevo nivel de seguridad al mundo de la noche.

Traje Micrashell Production Club Omicrono

'¿Estudias o trabajas?'

En la nueva normalidad el "¿estudias o trabajas?" seguirá siendo una de las frases más rancias para romper el hielo, sin embargo, el sistema permitirá la estos encuentros nocturnos con desconocidos. Incorpora un sistema de comunicación por voz inalámbrico basado en la proximidad física y la orientación de la persona. De esta forma podremos contactar con otras personas incluso ajustando el nivel de audio o el tono de voz. Sin embargo, una de las ventajas sería la implantación de ajustes de privacidad por parte del usuario, con lo que si esta noche no quieres que te molesten, no te comerán la oreja.



Para permitir la comunicación e integrarse en el entorno. El casco está planteado con un sistema de altavoces integrado para escuchar música en directo en 3 modalidades: de forma inalámbrica directa desde el DJ/banda (dry), como una emulación del sonido espacial de la habitación basado en psicoacústica (wet), o como una amplificación directa del sonido del club (PA) gracias al sistema de micrófonos del traje. Adicionalmente el Micrashell contaría con un sistema de resonadores de bajos para transmitir frecuencias por debajo de los 150Hz por contacto directo con el cuerpo del usuario.

Traje Micrashell Production Club Omicrono

¿Nos hacemos un selfie?

En este planteamiento distópico Production Club ha ideado un sistema de cámara de vídeo que integraría cada Micrashell. Tendría una rotación vertical y horizontal así como un LED de monitorización. Conexión con el teléfono para tomar fotos; chest eye, que permite ver en tiempo real las cosas que el traje o el casco ocultan, así como un sistema de visión inteligente basado en visión por computador.

El móvil no podría ir al bolsillo, o al menos no al del pantalón. La idea es que esté integrado en el traje por lo que está planteado para que disponga de un hueco en ambos lados del brazo para permitir el control del mismo así como la personalización de algunos aspectos.

Traje Micrashell Production Club Omicrono

Y es que, aunque la idea del estudio de diseño sea que todos vayamos vestidos iguales habría margen para la personalización. El traje dispondría de luces RGBW personalizables con las que, por ejemplo, se podrían comunicar necesidades o mensajes. Así como dispone de un sistema magnético de correas y hebillas para ajustar tallas y formas así como añadir complementos.

En cualquier caso, este proyecto de Production Club es de momento un concepto y no hay planes de dar el siguiente paso y empezar a producirlo. Sin embargo, "es nuestra responsabilidad como líderes y diseñadores el pensar en soluciones para este problema”, puntualiza Miguel Risueño.