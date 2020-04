La desescalada también llega a Apple: en mayo empezaría a abrir tiendas

Algunos gobiernos como el de España ya están anunciando las primeras medidas para la desescalada de las decisiones tomadas para evitar la expansión del coronavirus. Un plan que durará al menos hasta finales de junio, y que variará dependiendo de la región.

Al mismo tiempo, el sector tecnológico también se enfrenta a un dilema similar, especialmente en lo que respecta a la reapertura de fábricas y tiendas. Controlar las aglomeraciones será vital para evitar una temida segunda oleada del COVID-19, pero al mismo tiempo los negocios quieren evitar pasar el verano en cuarentena.

Apple será una de las que dará los primeros pasos, según ha filtrado Bloomberg hoy. El vicepresidente de la compañía, Deirdre O'Brien, ya habría anunciado a los trabajadores de venta minorista que el plan es abrir tiendas el próximo mes de mayo.

Las tiendas de Apple reabrirán

De esta manera, Apple daría fin a dos meses de cierre casi completo de sus tiendas. Irónicamente, las únicas tiendas que han permanecido abiertas han sido las de China, ya que el país asiático ya estaba saliendo de lo peor de la epidemia cuando esta se expandía por occidente.

Eso obligó a Tim Cook, CEO de Apple, a anunciar el cierre de todas las tiendas de fuera de China a mediados de marzo; y aunque inicialmente la medida iba a durar sólo dos semanas, pronto fue evidente que no iba a ser suficiente.

Hay que aclarar que esta no es la primera vez que O'Brien realiza un aviso semejante, y que el mes pasado ya dejó caer que era posible que las tiendas reabriesen en abril. Sin embargo, hay motivos para pensar que esta ocasión es la buena.

Las Apple Store destacan por permitir probar los dispositivos ATHIT PERAWONGMETHA Thomson Reuters

Como ya hemos dicho, los gobiernos ya están retirando algunas de las medidas impuestas, permitiendo salir a más gente; en mayo ya debería ser posible una reapertura parcial de más negocios.

¿Serán igual que antes?

Además, esta filtración llega en un momento vital para Apple, que esta semana presentará los resultados financieros del último trimestre; ahí es donde se notará más el efecto del cierre, y puede que Apple intente compensar unas posibles malas cifras con el anuncio de la reapertura de tiendas.

Por el momento no se sabe qué tiendas abrirán primero, pero es probable que no sean todas al mismo tiempo, y que en algunas regiones ocurra antes que en otras. Otra duda pendiente es si las tiendas cambiarán de alguna manera. Las Apple Store destacan del resto por permitir a los usuarios probar los dispositivos directamente; pero con regulaciones sobre el distanciamento social, eso no sería posible en algunos países.