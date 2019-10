Mira cómo un taxi volador eléctrico despega y vuela como si nada

Después de décadas como una idea demasiado futurista para ser real, en los últimos años el desarrollo de taxis voladores se ha acelerado. Ya existe la tecnología necesaria para, al menos, hacerlos volar; y ya hay quien tiene planes para su lanzamiento comercial.

Uno de los proyectos más avanzados es, sin duda alguna, Lilium; esta startup nacida en Múnich tiene como objetivo ofrecer su taxi volador en muy pocos años: el lanzamiento está planeado para el 2025, y aunque parece demasiado pronto, lo que la compañía ha demostrado hasta ahora parece confirmar esa fecha.

Fue Lilium la que el pasado mayo demostró cómo su modelo de taxi volador, llamado Jet, es capaz de despegar; pero ahora ha ido un paso más allá.

El taxi volador que ya vuela

En el último vídeo publicado esta semana, el Lilium Jet no solo despega, sino que realiza un vuelo de pruebas sin problemas aparentes. Desde la lejanía puede que no parezca un logro impresionante, pero hay que recordar que no estamos ante un dron; es un vehículo de tamaño completo, capaz de alojar a hasta cinco personas.

En efecto, ese vehículo es más grande de lo que aparenta en el vídeo; de hecho es tan grande como un coche pequeño, de ahí el desafío de levantarlo del suelo. Para conseguirlo, Lilium ha optado por motores eléctricos, y no de combustible como con un helicóptero tradicional.

Lilium

En concreto, estamos hablando de 36 pequeños motores eléctricos, dispuestos a lo largo de las "alas"; de ahí su extraño diseño, que le permite despegar en vertical y alcanzar altas velocidades en línea recta. De hecho, los ingenieros afirman ya haber probado este vehículo a velocidades superiores a los 100 km/h, además de realizar maniobras complejas.

El objetivo es que este taxi volador sea capaz de completar recorridos de hasta 300 kilómetros, que sería capaz de completar en sólo una hora; más interesante es que sólo necesitaría una carga para ello, por lo que no tendría que parar a mitad de camino.

Lilium Jet - flight footage from Lilium on Vimeo.

Esto abre la puerta a ofrecer nuevos tipos de vuelos, especialmente para clientes que necesitan estar en un lugar concreto a una hora determinada; como un taxi, pero en los cielos. Inicialmente Lilium será la que opere este servicio de taxi, conectando ciudades y regiones rurales.

Para conseguirlo, no solo le quedan desafíos técnicos sino también legales; estos taxis no pueden aterrizar y volar por donde quieran, y es por eso que Lilium no ofrecerá servicio dentro de ciudades, al menos no en los primeros años. En vez de eso, se precisará la instalación de helipuertos, como los que usan los helicópteros; Lilium espera construir diez a lo largo de Alemania para el lanzamiento del servicio en el 2025.