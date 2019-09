Ahora puedes comprarte un robot gigante en eBay (envío no incluido)

Lo confieso: de pequeño siempre quise tener un robot gigante, para mí los coches se quedaban cortos. Si quieres presumir, lo mejor es ir por la calle en tu Atlas de metal. Lamentablemente, el futuro no es tan bonito como pensaba, y a estas alturas dudaba que mi sueño se hiciese realidad.

Hasta ahora. Si tuviese aproximadamente 70.000 dólares, podría participar en una nueva subasta de un robot gigante de verdad. Sí, este robot funciona y te puedes meter dentro para controlarlo; no llega al tamaño de un Mazinger Z, pero la verdad es que me conformaría.

Puede sonar raro eso de comprar un robot gigante por eBay, pero como seguramente sospechas, tiene su historia. Este robot se llama Eagle Prime, e iba a ser el primero de una competición entre robots gigantes; la startup Megabot nació hace unos años para fabricar estos robots y definir las reglas, y en su día recibieron mucha atención de la prensa.

El robot gigante que puedes comprar

Pero resulta que fabricar un robot gigante es una tarea titánica, no digamos ya más de uno. Pese a solicitar ayuda en su día a través de Kickstarter, y de la promesa de un enfrentamiento contra un proyecto japonés, a Megabot se le ha acabado el dinero y ha tenido que declarar la bancarrota, tal vez uno de los finales más obvios que se nos ocurren.

El intento final de sacar el proyecto a flote fue en 2018, cuando Megabot habría recibido 200.000 dólares de inversores para un último intento. El Eagle Prime fue el resultado, aunque sus creadores afirman que en total, su fabricación costó unos dos millones y medio de dólares.

Ahora en bancarrota, el equipo de Megabot se culpa de gastar demasiado tiempo y dinero en sus programas de Youtube en los que promocionaban el proyecto; además, confiesan haberse centrado en crear robots muy espectaculares pero poco capaces.

No es que el Eagle Prime sea inútil, y como mínimo puede realizar ciertas poses. Pero no es precisamente el robot luchador que se imaginaban en Megabot. Y es que el motor de un Corvette no es lo suficientemente potente como para mover tanto metal.

Algo nos dice que el mantenimiento de la hidráulica y toda la mecánica no tiene que ser barato precisamente, eso sin decir nada del espacio necesario. Con una altura de casi 5 metros, necesitarás espacios abiertos para aprovecharlo.

Afortunadamente, el Eagle Prime no acabará como chatarra, al menos no aún. Megabots ha decidido poner el robot a subasta en eBay, empezando por un dólar; en el momento de escribir estas palabras, la subasta ha alcanzado los 70.000 dólares, pero todavía queda más de una semana para su finalización.

Eso sí, si decides participar, ten en cuenta que el envío de este mamotreto de 13,6 toneladas no está incluido en el precio; de hecho, tendrás que viajar hasta Oakland, California, donde el robot está ahora mismo y recogerlo en persona.

Pero ¿qué son todos esos inconvenientes cuando puedes tener un robot gigante?