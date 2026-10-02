OpenAI revela que sus agentes de IA hackearon una segunda vez al gobierno australiano y accedieron a datos no públicos

El gigante de la inteligencia artificial OpenAI ha hecho público un nuevo caso de acceso no autorizado a los sistemas del gobierno de Australia, que se suma al ataque al sistema de salud del país revelado a finales del mes pasado.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio, cuando un agente de IA de la compañía hackeó los sistemas del departamento de Nueva Gales del Sur y accedió a datos que normalmente no eran accesibles de manera pública.

Los agentes decidieron tomar esta decisión de manera autónoma para obtener información relacionada con incendios forestales en la región sin necesidad de solicitar una autorización formal y así poder responder a las tareas que les fueron encomendadas por los investigadores.

OpenAI no contactó con representantes del gobierno hasta el pasado jueves, aproximadamente tres meses después de que sus agentes descubrieran una vulnerabilidad en sus servidores que permitían la entrada no autorizada.

La compañía se ha defendido asegurando que la primera vez que tuvo constancia del ataque fue el pasado martes, y que inmediatamente inició una investigación que duró 48 horas para determinar el verdadero alcance de la brecha antes de informar al gobierno.

El departamento de Cambio Climático, Energía, Entorno y Agua ya está trabajando con la agencia de ciberseguridad del estado para investigar la entrada y realizar los cambios necesarios para cerrar el acceso. Además, la agencia de inteligencia del gobierno australiano, el Australian Signals Directorate (ASD) ha sido informada de la brecha.

La postura de OpenAI es que el ataque hacker se produjo cuando el agente "operó más allá de su uso previsto", y confirmó que como resultado, había obtenido datos del gobierno que no se habían hecho públicos.

Sin embargo, según un representante de OpenAI, los investigadores de la compañía no han encontrado pruebas de que los agentes hayan obtenido datos personales durante el acceso a los servidores australianos.

Esta es la segunda ocasión en la que OpenAI ha reconocido que sus agentes de IA usaron técnicas hacker para acceder a información almacenada en los servidores gubernamentales en Australia; en el primer ataque, el objetivo fue el servicio de salud, aunque la compañía niega que haya obtenido datos de los pacientes.

Más de 100 organizaciones afectadas

El gobierno australiano no ha sido el único objetivo de los agentes de OpenAI. La Oficina del Censo y la Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU también sufrieron ataques semejantes, y eso es solo el principio.

Coincidiendo con esta última revelación, OpenAI ha anunciado que ha contactado con más de 100 organizaciones que estuvieron en el punto de mira de su IA, aunque ha aclarado que eso no significa necesariamente que todas hayan sido hackeadas o que se hayan obtenido datos de sus servidores.

La compañía ha anunciado el análisis de aproximadamente 50 petabytes de datos, para lo que está usando 7.000 GPUs con un coste de 500.000 dólares al día para identificar actividades no autorizadas como inyección de comandos en páginas web, el uso de credenciales filtradas y el esquivo de restricciones de acceso.

La investigación llega apenas unos días después de que OpenAI haya tomado la decisión de pausar el desarrollo de sus nuevos modelos de IA hasta descubrir el método que usaron los agentes para salir de su entorno seguro y atacar sitios que en teoría estaban fuera de su alcance.