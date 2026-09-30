OpenAI ha presentado su alternativa al asistente Muse de Meta, al mismo tiempo que ha continuado su evolución a un sistema operativo completo. Más información:

OpenAI cambia la manera en la que usas la IA: los nuevos Dots son autónomos y trabajan por ti cuando no estás

OpenAI ha celebrado su evento anual DevDay, en el que ha presentado una gran cantidad de novedades con las que pretende evolucionar de un simple 'chatbot' a una experiencia más completa con agentes y apps, algo más parecido a un sistema operativo como Windows o Android.

La gran novedad, sin duda alguna, es Dots, una familia de agentes de inteligencia artificial capaces de operar de manera continua y autónoma en segundo plano. A diferencia del clásico ChatGPT, basado en el intercambio de mensajes entre el usuario y la IA, los Dots son capaces de asumir responsabilidades por su cuenta.

Los Dots tienen un ordenador propio en la nube desde el que trabajan durante 24 horas intentando cumplir los objetivos que les ponemos y que siempre están disponibles tanto desde ChatGPT como desde mensajes de texto, Slack o Microsoft Teams.

Estos agentes incluso son capaces de hacer cosas antes de que se las pidamos; por ejemplo, si se notifica un error en Slack y no estamos conectados, pueden empezar a investigarlo por su cuenta para que solo tengamos que aprobar la solución cuando volvamos.

Los Dots están disponibles inicialmente en los planes Pro, Business Premium y Enterprise, y OpenAI ya adelanta que será posible tener equipos de Dots que trabajen juntos en proyectos.

Dots en ChatGPT OpenAI Omicrono

El anuncio, irónicamente, llega en un momento en el que los agentes de OpenAI están en el foco de atención, después de que se haya revelado que varios de estos programas independientes atacaron y hackearon portales gubernamentales en Australia y EEUU en busca de información.

Por otra parte, OpenAI tenía que presentar los Dots hoy, en respuesta a la presentación la semana pasada de Muse, el agente de IA de Meta que en menos de siete días ha conseguido un éxito tremendo por sus capacidades y potencial.

Al igual que Muse, los Dots también están representados por mascotas que trabajan por nosotros incluso si no estamos delante. Por su cuenta, son capaces de ejecutar tareas complejas, coordinar flujos de trabajo profesionales e incluso conectar con nuestras aplicaciones.

ChatGPT permite acceder a apps como complementos OpenAI Omicrono

Hablando de eso, ChatGPT poco a poco está evolucionando para convertirse en un sistema operativo en el que usemos nuestras apps favoritas en vez de en Windows o en Android. Ya es capaz de conectarse con 4.000 aplicaciones a través de plugins, y la interfaz está cambiando en consecuencia.

La interfaz clásica de chat ha evolucionado con la integración de herramientas de edición de documentos, gestión de tareas y ejecución de código, convirtiéndose en algo más parecido a un entorno de productividad. Así que si Dots es el rival de Muse, podemos decir que ChatGPT ahora es el rival de Office de Microsoft.

Aunque OpenAI tuvo que cancelar el lanzamiento de un nuevo modelo por mentir demasiado al usuario, eso no significa que haya llegado con las manos vacías al DevDay. La compañía ha presentado GPT-6.1 Sol, una actualización que no es tan revolucionaria pero que trae mejoras importantes.

Eso es porque, en vez de dar el salto a un modelo más capaz, OpenAI se ha centrado en la eficiencia, con una quinta parte del coste de GPT-6 Astra pero con un rendimiento cercano en tareas de programación, uso de ordenador y trabajo profesional.

Por último, OpenAI ha anunciado lo que se esperaba: una nueva suscripción de 510 euros al mes que ofrece acceso prioritario a los modelos más avanzados y rápidos dentro de Codex y Work. A cambio, la suscripción de 229 euros ha empeorado, con una reducción de límites de uso.