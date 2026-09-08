El 'Google Maps' que revela si tu casa sobreviviría a la explosión de una bomba nuclear si se lanzase en tu ciudad

¿Alguna vez te has preguntado qué quedaría de tu ciudad tras el impacto de un arma de destrucción masiva? Si bien herramientas clásicas llevan años resolviendo esta macabra curiosidad en formato bidimensional, la tecnología ha dado un paso más allá.

Hablamos de NukeSimulation.com, un nuevo simulador web con fines educativos que permite recrear, con un nivel de detalle estremecedor, los efectos de una detonación de una bomba nuclear sobre cualquier punto del mapa mediante animaciones tridimensionales.

El funcionamiento de esta plataforma es inquietantemente sencillo.

El usuario solo necesita introducir una ubicación en el buscador, ajustar la zona cero del impacto, seleccionar el tipo de proyectil —desde las históricas bombas de Hiroshima y Nagasaki hasta la devastadora Bomba del Zar de 50 megatones— y pulsar un simbólico "Gran Botón Rojo".

A partir de ese momento, el motor interactivo hace su magia destructiva.

A diferencia de sus predecesores, NukeSimulation destaca por su avanzado apartado visual. La explosión se calcula y despliega en 3D sobre la cartografía real de la localidad elegida.

La interfaz genera una gigantesca bola de fuego, la implacable onda de choque y el pulso de radiación térmica devorando calles y barrios.

Han creado una web en la que puedes elegir cualquier punto del planeta y simular una explosión nuclear, tomando como referencia el impacto de detonaciones reales del pasado.



Puedes ver el alcance de la onda expansiva, la radiación y las zonas afectadas.pic.twitter.com/0W8xAfcnoo — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) September 7, 2026

El entorno es totalmente navegable: la cámara permite rotar, desplazar y hacer zoom para observar el desastre.

Cabe destacar que, mientras la versión gratuita opera sobre mapas estándar, la de pago añade efectos fotorrealistas para una mayor inmersión.

En su más reciente actualización, el simulador ha dado un importante salto cualitativo hacia un mayor rigor técnico.

La plataforma ahora renderiza nubes de hongo realistas y precisas, basadas estrictamente en las especificaciones propias de cada arma elegida.

Además, el motor de cálculo ha sido optimizado para ofrecer estimaciones de bajas instantáneas y mucho más exactas.

Estas estadísticas reflejan ahora los datos correctos basándose en parámetros clave, permitiendo elegir entre una explosión en superficie, una detonación aérea o incluso fijar una altura de explosión personalizada por el usuario.

De este modo, el sistema calcula los radios de destrucción y los indicadores de presión de forma mucho menos abstracta.

Al simular el impacto de un arma de gran tonelaje, las cifras de víctimas ascienden a cientos de miles, aniquilando comarcas enteras y traspasando fronteras, convirtiendo datos teóricos en una realidad visual palpable.

Sin embargo, los desarrolladores insisten en las limitaciones del software.

NukeSimulation es estrictamente un recurso de visualización; sus cálculos simplificados no contemplan variables críticas como la meteorología, la orografía del terreno, los edificios o la evacuación ciudadana.