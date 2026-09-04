OpenAI lanza Astra, el modelo de ChatGPT más potente que es capaz de controlar por completo tu ordenador con solo hablarle

Golpe de autoridad de OpenAI. La empresa de tecnología ha desvelado este jueves ChatGPT-6 Astra, su último modelo de inteligencia artificial, considerado el mejor hasta la fecha al introducir un avance en la autonomía de agentes y ciberseguridad avanzada que reduce por completo la intervención humana.

Astra se está implementando en el sistema por fases, sustituye al lanzamiento de ChatGPT 5.6 Sol que lanzó la compañía el pasado julio con el propósito de optimizar la rapidez y potenciar la ejecución de tareas con una intervención humana mínima.

GPT-6 Astra marca un nuevo hito en velocidad, precisión y seguridad en el uso de ordenadores.

La ambición de la compañía es que esta IA "pueda encargarse de tareas tediosas como rellenar formularios en línea, actualizar registros de clientes en un CRM y organizar su calendario".

Asimismo puede realizar búsquedas en línea y redactar resúmenes en su correo electrónico o en el editor de documentos; es decir, un control total del ordenador con solo hablar con chati.

This is GPT-6 Astra.



Anything you can do on a computer, Astra can do for you. Fast. pic.twitter.com/gDd0IsewJw — OpenAI (@OpenAI) September 3, 2026

Sus campos de aplicación abarcan desde la preparación de impuestos y el renderizado arquitectónico hasta el desarrollo integral de videojuegos.

Es tan potente que puede analizar datos científicos, generar gráficos, crear un sitio web y realizar comprobaciones de control de calidad para garantizar que todas las funciones del sitio funcionen correctamente. Puede ayudar al usuario a instalar y probar software de forma autónoma, y a solucionar problemas que vea en pantalla. "Estas mejoras también se reflejan en los resultados de nuestra evaluación de vanguardia", defiende la compañía.

En simulaciones de latencia en OSWorld 2.0, Astra logra un mayor rendimiento en el uso del ordenador en aproximadamente un 47 % menos de tiempo por tarea que GPT-5.6 Sol, obteniendo una puntuación del 72,6 % en unos 40 minutos por tarea, en comparación con el 65,7 % en unos 75 minutos.

En el comunicado, OpenAI también refiere a que "el modelo puede identificar y desarrollar vulnerabilidades de día cero funcionales de todos los niveles de gravedad en muchos sistemas críticos reales y reforzados sin intervención humana".

Fotomontaje inspirado en Sam Altman Manuel Ramírez

Asimismo, la compañía advirtió que Astra también puede "diseñar y ejecutar estrategias novedosas de principio a fin para ciberataques contra objetivos protegidos, partiendo únicamente de un objetivo deseado de alto nivel", agregó.

GPT-6 Astra se está implementando hoy para un grupo limitado de organizaciones y, en los próximos días, estará disponible para todos los usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, así como a través de la API de OpenAI, Microsoft Azure y AWS Bedrock, ha explicado la empresa.

La nueva versión de ChatGPT ha estado expuesta a presiones para endurecer los protocolos de seguridad de los sistemas de inteligencia artificial.

Y es que este debate se intensificó tras el episodio del pasado agosto cuando dos de sus modelos se filtraron del entorno de pruebas y piratearon los sistemas de código abierto Hugging Face.

No obstante, la tecnológica aclaró que Astra no estuvo involucrado en este incidente.