La UE cambia las normas: ChatGPT ahora tendrá reglas más duras para proteger a los usuarios y menores de edad

Usar ChatGPT en España puede ser muy diferente muy pronto, después de que el servicio haya sido añadido a la lista de plataformas grandes que deben seguir unas reglas más estrictas en la protección de datos y de los usuarios.

La DSA (Digital Services Act) aprobada hace dos años estableció una nueva normativa sobre la moderación de contenidos en Internet; sin embargo, para evitar penalizar a las startups y servicios pequeños, las reglas más duras sólo se aplican a las plataformas más grandes.

Este lunes, la Comisión Europea ha confirmado que ChatGPT, Reddit y Roblox han superado la barrera de los 45 millones de usuarios mensuales provenientes de países miembros de la UE, el requisito necesario para catalogarlos como "grandes".

En concreto, ChatGPT ha sido calificado como "un motor de búsqueda muy grande", mientras que Reddit y Roblox ahora son "plataformas en línea muy grandes" por la cantidad de usuarios que tienen.

Como resultado, estos servicios ahora tienen que adoptar una normativa de moderación más estricta y diseñada para mitigar riesgos sistémicos para los usuarios, proteger a los menores de edad, asegurar la integridad de las elecciones y mejorar la seguridad pública.

Por ejemplo, la DSA prohíbe que los anuncios integrados tengan como objetivo a menores de edad o a personas con una orientación sexual, religión, etnia o creencias políticas concretas.

Las redes sociales, como Reddit, ahora tendrán que dar la opción de desactivar el sistema de recomendaciones basado en sus perfiles para poder ver un feed puramente cronológico y basado únicamente en los usuarios que siguen.

Los servicios también tendrán que reforzar la moderación de contenido para que los usuarios no sean expuestos a contenido extremista, contenido ilícito como violencia u odio, así como desinformación o manipulación política.

Al mismo tiempo, estos servicios deben garantizar derechos como la libertad de expresión, la privacidad y la no discriminación.

A partir de ahora, las empresas responsables tendrán que presentar informes de transparencia en los que detallen los pasos dados para cumplir con la DSA y presentar planes de mitigación.

Roblox. Roblox

La DSA también añade más protecciones para menores, algo especialmente importante para Roblox por su increíble éxito entre los niños por la cantidad de contenido que ha generado su comunidad; un contenido que ahora tendrá que ser mejor moderado.

Para ChatGPT, es una situación curiosa, ya que la Comisión Europea no estaba segura de qué categoría otorgarle; al fin y al cabo, la DSA fue escrita antes de que los servicios de IA estallaran en popularidad, y no incluye secciones concretas para estos.

Finalmente, los comisarios se han decidido por calificar ChatGPT como "un motor de búsqueda", por lo que tendrá que seguir las mismas reglas que Google.

OpenAI afirma que se "está preparando" para cumplir con los requisitos adicionales, pero no ha detallado cómo va a cambiar el servicio en consecuencia y si la experiencia de usuario será empeorada por ello.