YouTube y Amazon han firmado un acuerdo que mejora la integración y que puede beneficiar a muchos YouTubers

YouTube ha anunciado un nuevo acuerdo con Amazon. A partir de ahora, los creadores de contenido elegibles podrán etiquetar productos del gigante del comercio electrónico directamente en sus vídeos.

El anuncio lo ha hecho el propio consejero delegado de YouTube, Neal Mohan, a través de una publicación en redes sociales. En ella confirmaba que Amazon pasa a formar parte de la red de comercio electrónico de la plataforma.

Gracias a esta alianza, los creadores (por ahora los estadounidenses) que cumplan los requisitos podrán señalar productos de Amazon en sus contenidos. Esto incluye vídeos largos, retransmisiones en directo y también los Shorts.

El objetivo de esta función es facilitar la compra a los espectadores. Cuando un creador recomienda un producto, el usuario podrá acceder al listado de Amazon con solo pulsar sobre la etiqueta.

Para los creadores, la ventaja es clara. Cada compra realizada a través de estos enlaces les generará una comisión, de forma similar a como ya ocurre con otras tiendas asociadas al programa.

Esta novedad llega poco después de que YouTube solucionara un error que afectaba a la lista de Ver más tarde. Aquel fallo hacía que algunos vídeos guardados desaparecieran de las listas de reproducción de los usuarios.

El programa de afiliados de YouTube Shopping no es nuevo. La plataforma lo puso en marcha en el año 2022, permitiendo a los creadores enlazar productos de determinadas tiendas dentro de sus vídeos.

Desde entonces, YouTube ha ido ampliando las condiciones de acceso a este sistema. De hecho, hace poco tiempo la plataforma redujo el número mínimo de suscriptores necesarios para participar.

Antes, un canal necesitaba al menos 1.000 suscriptores para poder unirse al programa. Ahora, ese umbral se ha reducido a la mitad, situándose en 500 suscriptores.

.@YouTube Shopping 🤝 @amazon



Exciting news: Amazon is coming to our YouTube Shopping affiliate program!



Eligible U.S. @YouTubeCreators will now be able to tag Amazon products in their Shorts, long-form videos and livestreams, making it even easier for viewers to buy the… pic.twitter.com/TP6DZE5iLx — Neal Mohan (@nealmohan) August 27, 2026

Este cambio abre la puerta a que muchos más creadores pequeños y medianos puedan monetizar sus recomendaciones. Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada casi en exclusiva a canales de mayor tamaño.

La incorporación de Amazon es especialmente relevante por el volumen de productos que ofrece la compañía. Prácticamente cualquier objeto que un youtuber quiera recomendar tiene su versión disponible en el catálogo de Amazon.

Esto significa que veremos cada vez más vídeos con enlaces directos a listados de compra. Desde reseñas de tecnología hasta vídeos de moda o cocina podrán incluir estas etiquetas de producto.

Para el espectador, la experiencia cambiará poco a simple vista. La principal diferencia estará en la aparición de pequeñas etiquetas o enlaces bajo el vídeo que llevarán directamente a la ficha del producto en Amazon.

Este tipo de acuerdos refuerzan el papel de YouTube como escaparate comercial. Cada vez es más habitual que las plataformas de vídeo integren funciones de compra dentro de la propia experiencia de visionado.

Amazon, por su parte, gana un canal más de visibilidad para sus productos. Al asociarse con creadores de confianza, la compañía puede llegar a audiencias muy segmentadas según el tipo de contenido que consuman.

De momento, la función está pensada exclusivamente para creadores de Estados Unidos. No se ha confirmado todavía si esta posibilidad se extenderá a otros países en el futuro.

Lo que sí parece claro es que este movimiento consolida una tendencia que lleva tiempo creciendo. Cada vez es más frecuente que el contenido de entretenimiento y el comercio electrónico vayan de la mano.