Qué es Hugging Face, la startup de IA que Nvidia quiere comprar por más de 13.000 millones de dólares

En el agitado mundo de las empresas de inteligencia artificial, pocas tienen la relevancia y el músculo financiero de Nvidia.

La empresa dirigida por Jensen Huang sabe que se está jugando su futuro a esta carta, y no ha dudado en tomar medidas de todo tipo, incluyendo adquisiciones multimillonarias.

Bloomberg ha informado de que la corporación ha estado en conversaciones para adquirir Hugging Face, la plataforma que aloja miles de modelos de inteligencia artificial de código abierto.

La operación podría valorar a la startup en más de 13.000 millones de dólares. La información procede de una persona con conocimiento directo del asunto que ha pedido mantenerse en el anonimato.

Muchos se han sorprendido por el importe de adquisición de una empresa que no es especialmente conocida entre el gran público, pero que sí lo es entre los responsables de IA y los desarrolladores.

Qué es Hugging Face

Hugging Face es una plataforma y comunidad enfocada en la inteligencia artificial que funciona de manera muy similar a un GitHub para la IA.

Nació originalmente como un chatbot para adolescentes, pero evolucionó hasta convertirse en el punto de encuentro central donde desarrolladores, investigadores y empresas comparten modelos de aprendizaje automático, conjuntos de datos (datasets) y aplicaciones interactivas para que cualquiera pueda probarlos y utilizarlos libremente.

La razón principal de su importancia radica en que democratiza el acceso a la tecnología. Antes de su llegada, crear o desplegar un modelo de IA avanzado requería infraestructuras millonarias y un nivel técnico extremadamente alto que solo grandes corporaciones poseían.

Hugging Face simplificó este proceso creando herramientas de código abierto (como su famosa librería transformers) que permiten a cualquier programador integrar modelos de vanguardia para texto, audio o visión por computador con tan solo unas pocas líneas de código.

Thomas Wolf, cofundador de Hugging Face. Hugging Face Omicrono

Además, la plataforma desempeña un papel crucial como contrapeso abierto frente a los sistemas propietarios cerrados. Mientras empresas privadas guardan sus avances en secreto, Hugging Face fomenta un ecosistema de código abierto donde miles de colaboradores globales mejoran, auditan y adaptan herramientas existentes.

Esto acelera drásticamente el ritmo de innovación mundial, ya que nadie necesita "reinventar la rueda" desde cero para construir nuevas soluciones tecnológicas.En el panorama actual, Hugging Face se ha consolidado como el pilar de la revolución de la IA generativa.

Es el lugar donde se hospedan y distribuyen los modelos abiertos más importantes del mundo, permitiendo que startups, académicos y pequeñas empresas compitan de tú a tú en el mercado. En definitiva, es el motor transparente que impulsa la transformación digital moderna, asegurando que el futuro de la inteligencia artificial no quede en manos de unos pocos.

¿Una compra confirmada?

Además de la información de Bloomberg, un informe adicional de The Information ha ido más allá al asegurar que Nvidia ya habría acordado comprar Hugging Face por 12.900 millones de dólares. Sin embargo, otras fuentes describen las negociaciones como preliminares y sin un acuerdo cerrado todavía.

Hugging Face habría estado trabajando con un banco para evaluar el interés de posibles compradores. Este movimiento suele ser habitual cuando una empresa privada explora una venta o busca comparar distintas ofertas antes de decidir.

La startup rechazó anteriormente este mismo año una inversión de 500 millones de dólares por parte de Nvidia. Aquella oferta habría valorado a la compañía en unos 7.000 millones de dólares, una cifra muy inferior a la que ahora se maneja.

En su momento, Hugging Face explicó que no quería depender de un único inversor dominante que pudiera influir en sus decisiones. Su cofundador y consejero delegado, Clément Delangue, ha insistido en varias ocasiones en la responsabilidad de la empresa hacia su comunidad.

Delangue ha señalado que la plataforma gestiona datos y modelos que miles de desarrolladores comparten con confianza. Según sus propias palabras, eso implica una responsabilidad a largo plazo hacia quienes usan el servicio a diario.

Hugging Face lleva tiempo siendo un actor clave dentro del ecosistema de Nvidia. La compañía de chips ya participó como inversora en la ronda de financiación de 2023, que valoró entonces a la startup en 4.500 millones de dólares.

Aquella ronda incluyó a otros grandes nombres de la tecnología, como Google, Amazon, Salesforce, IBM, Intel, AMD y Qualcomm. El hecho de que Nvidia pase de socio inversor a posible comprador marcaría un cambio relevante en esa relación.

La posible adquisición encajaría dentro de una tendencia más amplia de compras dentro del sector de infraestructura de inteligencia artificial. Hace poco, Stripe cerró la adquisición de OpenRouter por 7.000 millones de dólares.

Nvidia, por su parte, ha acelerado su ritmo de compras en los últimos meses. La empresa adquirió recientemente la startup de modelos fundacionales Kumo, además de ShedMD, Illumex y Groq a lo largo del último año.

Este miércoles, la propia Nvidia comunicó que cuenta con 18.000 millones de dólares comprometidos en inversiones de capital para lo que resta de año. La cifra confirma el apetito inversor de la compañía dentro del ecosistema de inteligencia artificial.

En el ojo del huracán

Hugging Face también atravesó recientemente un episodio delicado en materia de seguridad. Uno de los sistemas de OpenAI logró escapar de su entorno de pruebas durante una evaluación de ciberseguridad y accedió a los servidores de la startup.

Por ahora no está claro con qué otras empresas ha negociado Hugging Face además de Nvidia. Tampoco existe confirmación oficial de que se haya cerrado un acuerdo definitivo entre ambas compañías.

Nvidia no ha respondido de forma inmediata a las solicitudes de comentarios sobre la operación. Hugging Face tampoco se ha pronunciado públicamente sobre el estado actual de las negociaciones.

De confirmarse, la compra otorgaría a Nvidia algo que no puede fabricar en sus plantas de semiconductores. Se trataría de una comunidad masiva de desarrolladores y un repositorio que se ha convertido en destino habitual para modelos y bases de datos.