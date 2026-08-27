España se libra de las nuevas reglas de Instagram para menores, por ahora; la UE exige protecciones permanentes

Esta semana, Meta anunció una decisión histórica al aceptar un acuerdo con fiscales estadounidenses para cerrar las demandas por adicción que tenía pendientes; además de pagar 14.000 millones de euros, la compañía se ha comprometido a hacer cambios.

Como resultado, los usuarios menores de edad tendrán un límite diario de dos horas entre las apps de Instagram y Facebook, además de más limitaciones de uso a lo largo del día y restricciones en funciones como la reproducción de vídeos automática.

Debido a que son el resultado de un acuerdo extrajudicial en EEUU, estos cambios no se aplican al resto del mundo, y los usuarios menores de edad europeos no tendrán las mismas restricciones. Al menos, por el momento.

Y es que, en reacción a este acuerdo, la Comisión Europea ya ha dado los primeros pasos para que las nuevas reglas, o unas parecidas, también se apliquen en España y el resto de países miembro.

Según informa EFE, el portavoz comunitario Thomas Regnier ha instado este jueves a Meta a ofrecer "compromisos permanentes para proteger a los menores en la Unión Europea"; por lo tanto, la Comisión no quiere el mismo tipo de acuerdo temporal alcanzado por Meta en EEUU.

"Si ofreces compromisos en Europa, son para todo el futuro: no están limitados en el tiempo", aseguró Regnier cuando fue preguntado si Bruselas aceptaría condiciones similares a las pactadas por Meta en EEUU.

La Comisión quiere garantizar "al menos" un nivel de protección equivalente para los menores europeos, aunque no ha llegado a aclarar si eso significa que quiere adoptar unas reglas igual de estrictas o si estaría conforme con una versión más suave que obtenga resultados semejantes.

Regnier sí que confirmó que se han mantenido contactos con la empresa tras el acuerdo alcanzado esta semana, afirmando que "es un diálogo continuo".

Por lo tanto, está claro que la Comisión Europea no solo no quiere quedarse atrás respecto al nivel de protección que recibirán los menores estadounidenses, sino que quiere mejorarlo al hacerlo permanente y no dependiente de un acuerdo.

De hecho, la Comisión Europea ya puso a Meta en el punto de mira el pasado mes de julio, cuando declaró que la compañía había violado el Digital Services Act (DSA) al crear un diseño demasiado adictivo para sus apps.

Las críticas del informe coinciden con los aspectos tratados en el acuerdo estadounidense, especialmente en lo que respecta a tecnologías como los algoritmos de recomendaciones, la reproducción automática de vídeos y el scroll infinito que muestra nuevas publicaciones de manera constante.

Aunque en su día Meta respondió afirmando que ya había implementado medidas de protección para los menores de edad, el acuerdo que ha llevado a las restricciones en EEUU demuestra que la compañía puede hacer más, lo que puede ser el 'arma' que estaba buscando la Comisión Europea.