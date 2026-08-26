Instagram solo se podrá usar durante 2 horas al día si eres menor: Meta llega a acuerdo para resolver demandas

Esta semana, Meta ha aceptado pagar aproximadamente 14.400 millones de euros para resolver las demandas que ha recibido en Estados Unidos por supuestamente haber creado productos adictivos para menores de edad.

Los 29 fiscales estatales acusaron a la compañía de diseñar e implementar funciones que generan adicción, al ofrecer contenido que genera curiosidad y atención y fomenta que el usuario se quede en la plataforma en vez de apagar la pantalla.

Finalmente, estos juicios no se celebrarán gracias a un acuerdo en el que la compañía, además de pagar la compensación, se ha comprometido a realizar importantes cambios en Instagram y Facebook.

La mayor novedad se encuentra en el límite de tiempo. Las cuentas de adolescentes solo podrán usar Instagram y Facebook durante un periodo diario de dos horas, que solo se podrá desactivar con el permiso de los padres.

El tiempo pasado en las apps de Instagram y Facebook acumula para el total, incluso si el usuario no está interactuando con el contenido y solo está haciendo scroll, y las diferentes cuentas del usuario también acumulan para el total.

Cada 15 minutos de uso, los usuarios recibirán un aviso de que están usando la pantalla de manera continuada; también serán avisados cuando su tiempo de uso pase de 60 y de 90 minutos para que el usuario pueda repartir mejor su tiempo.

Por defecto, estas apps estarán bloqueadas entre la medianoche y las 6 de la mañana; por lo tanto, el usuario no podrá publicar, ver nuevas publicaciones o Stories y Reels ni explorar nuevo contenido.

A eso hay que sumar un nuevo "Modo de colegio", en el que las notificaciones estarán silenciadas por defecto entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, con la excepción de mensajes directos y alertas sobre su cuenta o seguridad.

En cuanto al contenido, los usuarios adolescentes podrán elegir un feed que no está generado por los algoritmos de recomendación de Meta y por lo tanto, hará más difícil descubrir contenido nuevo.

También será posible desactivar la reproducción automática de vídeos, una de las mayores críticas recibidas por Meta; los vídeos solo se podrán ver si se realiza una acción, como tocar en la pantalla. Los padres podrán cambiar esto.

Otro cambio importante es la desaparición de los "Me gusta"; los adolescentes no podrán ver el número de reacciones, tanto en sus publicaciones como en las de las demás.

Por último, se deshabilitarán todos los filtros de cámara relacionados con la belleza como los de "cirugía estética" y "maquillaje extremo" que han sido criticados por fomentar estándares de belleza imposibles.

Meta también se ha comprometido a continuar con las medidas que ya había adoptado y reforzarlas; por ejemplo, las restricciones de contenido para adultos y la prevención de seguir cuentas que no son apropiadas para su edad.

También continuará bloqueando los contactos indeseados de extraños, bloqueando a "adultos sospechosos" de manera automática, además permitir el reporte de contenido dañino y reforzar los controles parentales.

Meta desafía a Google, Apple, TikTok y YouTube

Las cuentas de usuarios adultos no se verán afectadas por estas medidas y seguirán viendo el mismo tipo de contenido generado por los algoritmos de Meta, al menos sobre el papel.

Y es que Meta se ha comprometido a encontrar un método de confirmar la edad del usuario con un porcentaje de falsos positivos no mayor del 10% para usuarios de entre 16 y 17 años y del 3% para usuarios de entre 13 y 15 años.

Pese a que la compañía ha afirmado que va a "invertir incluso más en tecnología más fuerte para pillar cuentas de menores de manera proactiva", también ha puesto la pelota en el tejado de Google y Apple y sus tiendas de apps.

En Meta creen que, para asegurar una "protección consistente" en todas las plataformas, las tiendas de apps deben dar a los desarrolladores información verificada de la edad del usuario; en otras palabras, que sean las plataformas las que verifiquen la edad y las que indiquen a la app si el usuario es adulto, lo que dejaría a Meta y a otros desarrolladores libres de esa carga.

De hecho, Meta ha aprovechado la polémica para 'disparar' contra sus rivales, pidiendo de manera expresa a TikTok y YouTube que también implementen las nuevas medidas anunciadas hoy para evitar que "los jóvenes simplemente se cambien a otra app".