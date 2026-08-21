Es oficial: OpenAI mete a ChatGPT dentro de tus conversaciones por SMS en la aplicación Mensajes en el Mac

ChatGPT suma en su Mac la posibilidad de leer y gestionar los mensajes de un iPhone o un Mac directamente desde la aplicación de escritorio. OpenAI ha presentado un nuevo complemento que conecta su asistente con Mensajes, la app nativa de Apple para iMessage, SMS y RCS.

El añadido se llama plugin de Apple Messages y permite que ChatGPT busque conversaciones, las lea y prepare respuestas dentro del propio sistema de mensajería. La compañía ha confirmado que esta función ya está disponible en todos los planes de la aplicación de escritorio para macOS.

El acceso no se limita a la versión estándar del asistente. También funciona dentro de ChatGPT Work, pensado para entornos profesionales, y dentro de Codex, la herramienta de programación de OpenAI.

Antes de que cualquier mensaje salga del dispositivo, el usuario debe dar su visto bueno. Por defecto, ChatGPT solo envía un mensaje después de que la persona apruebe tanto el contenido como los destinatarios.

OpenAI ha querido dejar claro que existen riesgos asociados a este tipo de permisos. La empresa recomienda revisar con cuidado antes de conceder una aprobación permanente, ya que eso reduce el control manual sobre cada envío.

En su guía oficial del complemento, OpenAI detalla cómo revocar el acceso en caso de arrepentimiento. También advierte de un fallo conocido relacionado con determinadas tareas automatizadas que pueden desactivar los avisos de aprobación previa.

Ari Weinstein, uno de los responsables del proyecto en OpenAI, mostró la novedad en redes sociales poco después del anuncio. Según explicó, la integración nativa con iMessage permite que ChatGPT envíe y lea mensajes en nombre del usuario, además de analizar el contenido de las conversaciones para extraer patrones sobre con quién habla más la persona y de qué temas.

Everyday conversations just got easier with the new Apple Messages plugin.



Search messages, catch up on conversations, draft and send replies—all with ChatGPT on your Mac.



Now available in ChatGPT Work and Codex on desktop. pic.twitter.com/nicfZMuxZc — ChatGPT (@ChatGPT) August 20, 2026

Las notas de la actualización detallan que el complemento sirve para buscar chats en el Mac y para preparar o enviar mensajes desde ahí mismo. La documentación remite además a la guía específica del plugin para conocer los riesgos de dejar la aprobación activada de forma indefinida.

En la web de soporte de OpenAI se precisa que esta función solo opera dentro de Codex y de ChatGPT Work para leer y buscar chats de iMessage, SMS y RCS, y para enviar mensajes a través de la propia app de Mensajes. La misma documentación aclara que no existe la posibilidad inversa, es decir, no se puede escribir a ChatGPT desde la aplicación de Mensajes ni usar esta función en una conversación normal del chatbot.

De momento, la disponibilidad tiene un límite técnico relevante. El complemento solo funciona en Mac con chip Apple Silicon, por lo que los equipos con procesador Intel quedan fuera de esta primera fase.

La actualización no se ha quedado únicamente en Mensajes. Los chats fijados ahora se sincronizan entre la aplicación de escritorio y la versión para iPhone, de manera que una conversación marcada como importante aparece igual en ambos dispositivos.

Interfaz de la nueva opción 9to5google Omicrono

ChatGPT también incorpora la opción de compartir una instantánea de solo lectura de un hilo de Codex. Esa copia queda congelada en el tiempo y no se actualiza aunque la conversación original siga avanzando.

Los enlaces generados desde una cuenta personal pueden abrirlos cualquier persona que reciba la URL, mientras que los creados desde una cuenta de empresa solo son visibles para los miembros de ese espacio de trabajo. OpenAI señala que Codex elimina de forma automática los patrones de datos sensibles más habituales, aunque pide revisar cada instantánea antes de compartirla porque podría quedar información delicada.

La actualización llega apenas una semana después de que ChatGPT para Mac estrenara Computer History, una función que guarda el historial de uso del ordenador. Ese apartado se activa de forma manual, requiere tener activada la memoria del asistente y ahora se extiende a usuarios de los planes Pro, Business y Enterprise en el Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido.