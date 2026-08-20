Es oficial: la versión gratuita de ChatGPT incluirá anuncios en España y la única alternativa para no verlos será pagar

Tras varios días de rumores hace unas horas OpenAI ha anunciado que su sistema de publicidad dentro de ChatGPT se extenderá a 31 mercados europeos a partir del 24 de agosto. Entre los países incluidos están Alemania, Francia, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Austria y sí, también España.

La compañía empezó a probar los anuncios en Estados Unidos en febrero de este año. Seis meses después, ya suma 8 mercados adicionales fuera de Europa antes de dar este salto continental.

En un primer momento, el acceso a ChatGPT Anuncios en Europa no será totalmente abierto. Estará disponible a través del equipo de Soluciones Publicitarias de OpenAI, agencias asociadas y determinados socios tecnológicos.

El autoservicio mediante un gestor de anuncios propio llegará más adelante, dentro de este mismo trimestre. Hasta entonces, las marcas europeas que quieran anunciarse deberán apoyarse en esos intermediarios autorizados.

OpenAI defiende que ChatGPT se ha convertido en un espacio donde las personas ya no buscan con palabras clave sueltas. En su lugar, explican con detalle qué necesitan, qué valoran y qué limitaciones tienen antes de tomar una decisión.

Esa forma de interacción es precisamente lo que la compañía quiere aprovechar comercialmente. Según el comunicado, la plataforma permitirá a las marcas aparecer mientras el usuario explora opciones, compara alternativas y se acerca al momento de comprar.

OpenAI insiste en que la confianza de los usuarios es la base de este negocio. Por eso asegura que los anuncios estarán siempre identificados con claridad y separados de las respuestas que genera el asistente. Así es como empezó Google y hemos visto cómo ha ido cambiando con el tiempo.

Esto es algo normal y, como apunta Antonio Ortiz, "el problema con la integración publicitaria es que empieza razonable, como tanteando y cuidando mucho la experiencia de usuario. Luego las marcas que probaron los anuncios en ChatGPT exigen más integración para mejorar resultados."

La empresa también sostiene que la publicidad no influirá en el contenido de las respuestas de ChatGPT. Esta distinción responde a los principios publicitarios que la compañía publicó cuando lanzó el proyecto piloto en Estados Unidos.

Anuncio en ChatGPT OpenAI Omicrono

Detrás del anuncio hay meses de trabajo técnico para construir la infraestructura publicitaria desde cero. OpenAI empezó cobrando por impresiones, es decir, por CPM, y más tarde añadió el pago por clic o CPC.

Ahora la plataforma incorpora el coste por clic optimizado para conversiones, conocido como oCPC. Este modelo permite a los anunciantes ajustar sus campañas según los objetivos concretos de su negocio, no solo según el tráfico generado.

También se ha sumado la segmentación geográfica y la posibilidad de crear audiencias personalizadas. Con ello, las empresas pueden dirigirse a los perfiles de clientes que consideran más relevantes para sus productos.

En materia de medición, OpenAI ha ampliado sus informes más allá del simple recuento de clics. La incorporación de un píxel propio, una API de conversiones y varias integraciones con herramientas de terceros da a los anunciantes una visión más completa del impacto real de sus campañas.

La compañía afirma que decenas de miles de anunciantes ya han utilizado ChatGPT para impulsar sus negocios desde el inicio del piloto. La plataforma, según remarca OpenAI, seguirá evolucionando a medida que se vaya implantando en más países.

Con la llegada a Europa, ChatGPT pasa de ser un experimento publicitario limitado a convertirse en una plataforma con vocación global. El siguiente paso natural sería la apertura del autoservicio, que permitiría a cualquier empresa gestionar sus propias campañas sin depender de intermediarios.

Ahora hay que ver si este cambio hace que los usuarios sigan usando ChatGPT o se pasen a las versiones gratuitas de Claude o Gemini que, por el momento, no incluyen publicidad.