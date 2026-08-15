Filipe Costa (Samsung): "El uso de un plegable va más allá de la pantalla: software y servicios acompañan la experiencia"

Samsung acaba de lanzar al mercado sus nuevos dispositivos plegables. Tres smartphones con los que no sólo aspira a conquistar a un mayor número de usuarios sino también a ampliar su huella en el segmento premium elevando la experiencia de usuario.

Precisamente, la experiencia de lo que se hace con sus teléfonos y dispositivos es clave para la compañía. Y, más allá del software, los servicios son un pilar fundamental para entender cómo y por qué Samsung consigue fidelizar y atraer a cada vez más usuarios en España.

En EL ESPAÑOL - Omicrono charlamos con Filipe Costa, director de marketing de producto, estrategia y operaciones para el área de movilidad en Samsung España, para conocer más a fondo sobre el lanzamiento de la octava generación de sus dispositivos plegables, la integración de Galaxy AI, la potencia de su ecosistema así como la importancia de los servicios y lo que ofrecen en España.

En primer lugar, enhorabuena por los nuevos plegables. Han reforzado la gama alta con tres modelos, siendo el Fold8 la estrella y el término medio, ¿cómo es la estrategia de la compañía para diferenciarse en el segmento premium?

Para nosotros es una nueva etapa con este nuevo plegable. No existe un único plegable perfecto para todos los usuarios, por lo que hemos decidido expandir e innovar en nuestra gama.

Hasta ahora, desde 2019, el Fold —que va por su octava generación— se enfocaba en la máxima productividad, mientras que el Flip se orientaba a la portabilidad y la expresión personal. Ahora lanzamos un formato direccionado a la visualización de contenidos e inmersión con portabilidad máxima. Cuenta con una pantalla delantera perfecta para el día a día y una pantalla interior que permite ver series o películas sin los marcos negros de antes.

Respondiendo directamente, la prioridad número uno de inversión de Samsung es ir siempre el mercado premium para seguir creciendo, y esta nueva apuesta es fruto de ello.

Destaca en los nuevos teléfonos la experiencia de uso con OneUI, que se nota más útil y práctica, ¿cuáles son las claves en las que se fijan para elevar la experiencia año tras año?

La experiencia plegable tiene que ser mucho más que una pantalla que se dobla. Por ejemplo, la función Multiview se utiliza cinco veces más en un dispositivo plegable que en un S Ultra, lo que demuestra que es un software muy valorado por el consumidor.

Al lanzar plegables, no solo nos enfocamos en la calidad externa —pantalla, bisagra o durabilidad de los materiales—, sino en que todo el software, OneUI y los servicios de Samsung acompañen esta experiencia.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Chema Flores

En esta generación se nota aún más el peso de Galaxy AI en el día a día, ¿hasta qué punto define la estrategia de Samsung y hacia dónde se quiere llevar el uso de la inteligencia artificial en los dispositivos?

Lo que Samsung busca es integrar al máximo la inteligencia artificial dentro de los dispositivos, no para que el usuario la use de manera proactiva, sino para que tenga que realizar menos tareas y esfuerzo en su día a día. Por ejemplo, la familia de dispositivos S26 ya viene con dos servicios de inteligencia artificial de Galaxy AI. Uno es el Now Brief, que nos proporciona información personalizada diaria tras aprender sobre nosotros.

Y el otro es Now Nudge, que aprende y lee nuestras conversaciones e imágenes para pasar de una recomendación a una acción directa, como comprobar el calendario para ver si hay un hueco libre para cenar y agendar la cita directamente.

Todo esto se gestiona con la máxima seguridad que aporta Knox, garantizando que la información esté protegida en el propio móvil.

Más allá del móvil ¿qué productos ve como estratégicos en esta visión de que la tecnología nos acompañe en el día a día?

En el ecosistema hay dos vertientes. Por un lado está el ecosistema físico o hardware, que asegura la continuidad de la experiencia diaria del usuario sin perder el hilo conductor entre dispositivos.

Por otro lado están los servicios, donde por ejemplo destaca en el lanzamiento de Watch 9 y Watch 2 Ultra, Samsung Health. Ahora se acompaña de la inteligencia artificial de Galaxy AI para facilitar la conectividad y la experiencia global que nos ayuda a tener una continuidad de experiencia mayor.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 Chema Flores

Samsung Health o TV Plus generan fidelidad hacia Samsung y fomentan la afinidad entre el usuario y vuestros servicios, ¿cómo es el trabajo para fomentar esta relación entre usuarios y servicios?

Es indudable que tener un ecosistema de la misma marca hace que el hardware comunique mucho mejor entre sí.

Sin embargo, nuestro objetivo en servicios y conectividad no es simplemente "enganchar" al usuario, sino mejorar verdaderamente su experiencia y su vida diaria por el hecho de estar dentro de nuestro ecosistema.

La inversión tanto en servicios de ecosistema como en todos los otros dispositivos que van conectados es para mejorar la experiencia y la vida del día a día del usuario.

Samsung Health ha dado un salto importante para convertirse en un compañero de salud más proactivo, ¿cuál es la visión de Samsung en el ámbito de bienestar y cuidado de la salud?

Durante muchos años, estos dispositivos arrojaban una serie de métricas que nadie sabía interpretar bien. El siguiente paso, gracias a la inteligencia artificial, es ofrecer una mejor comprensión de esos datos.

El sistema cruza y comprende las métricas para ayudar al consumidor a traducirlas en decisiones prácticas sobre qué debe hacer. Aunque no sustituye a un médico o a un entrenador personal, sí ayuda a saber dónde está el usuario y hacia dónde debe ir a través de informes mejorados.

Samsung Health Samsung

Con el ejemplo de TV Plus en los televisores, que ofrece contenido gratuito en el dispositivo, ¿podríamos tener una experiencia similar de contenido en móviles, con recursos gratuitos o ventajas solo por tener un teléfono Samsung?

Una experiencia 100% igual a la de las televisiones no está prevista por ahora. No obstante, este año hemos lanzado una novedad importante dentro de Samsung Wallet: el servicio Mis suscripciones.

Este servicio realiza una agrupación de suscripciones premium con proveedores de contenido conocidos en el mercado, donde ser usuario de Samsung ofrece la gran ventaja de obtener descuentos en las suscripciones para conseguirlas al mejor precio.

Precisamente Samsung Wallet es uno de los servicios más veteranos, sin embargo mi percepción es que el público general no conoce del todo sus ventajas, ¿cuál es la estrategia de la compañía con este servicio?

La estrategia global de Wallet comenzó como Samsung Pay hace ya tiempo. De hecho, el año que viene se celebrará el décimo aniversario de Samsung Pay en España. El servicio ha evolucionado a Wallet porque ya no es solo una herramienta de pago, sino una verdadera cartera digital.

Es cierto que en el pasado no invertimos tanto en comunicar el servicio, pero este año hemos incrementado notablemente la inversión en visibilidad para darlo a conocer.

Wallet tiene varias ventajas: acumulas puntos Samsung Rewards cada vez que pagas, que se pueden canjear por descuentos en la tienda de Samsung o mediante acuerdos con partners de tiendas online, así como permite almacenar tarjetas de todo tipo junto con la sección de suscripciones.

La idea es seguir creciendo el número de usuarios y la visibilidad que damos a todo lo que se puede hacer con Wallet.

Samsung Wallet Samsung

Con dispositivos cada vez más premium y costosos, ¿ha crecido la contratación del servicio Care+ para protegerlos?

La tasa de contratación del seguro por cada dispositivo vendido es una métrica muy importante para nosotros y sigue creciendo año a año. Concretamente ha aumentado en torno a un 7% frente al año anterior, lo que es un incremento muy importante.

Con este servicio queremos asegurar la mejor experiencia posible y Care+ 2.0 representa una mejora sustancial frente a años anteriores.

Care+ ahora cuenta con cobertura global. Si un usuario se va de vacaciones y sufre un percance, ¿cómo es la gestión para no quedarse sin teléfono? ¿Hay dispositivos de sustitución?

El proceso es muy sencillo. El seguro se gestiona directamente a través de la aplicación. Una de las principales mejoras de esta nueva versión es que hemos ampliado la red de centros autorizados y recomendados tanto en España como a nivel global.

Si estás en el extranjero, puedes acudir a cualquier centro oficial recomendado de ese destino para solucionar el problema al momento.

Respecto a los dispositivos de sustitución, la resolución de las averías en los centros suele ser tan rápida que normalmente no existe esa necesidad.

El Galaxy S26 Ultra Manuel Ramírez

¿Existe alguna ventaja o cobertura específica orientada a los plegables para disipar el miedo de los usuarios sobre su durabilidad?

Como motivación en el momento de la compra en nuestra web oficial, ofrecemos tres meses gratuitos de suscripción a Care+ al comprarlo. Además, la mayor tranquilidad viene con la cobertura de la versión 2.0, que incluye reparaciones ilimitadas por daños accidentales.

¿Cuál es la hoja de ruta de Samsung para hacer crecer estos servicios en España en los próximos años? ¿Irán siempre asociados a los lanzamientos de hardware o buscarán atraer a los usuarios por sí mismos ?

Aunque aprovechamos los hitos de lanzamiento para divulgar los servicios, estos evolucionan de forma continuada a lo largo del año.

Por ejemplo, Wallet va creciendo a su ritmo incorporando nuevos partners y suscripciones. Por su parte, también avanzaron las negociaciones globales para lanzar Care+ 2.0, que se realizaron en paralelo para que coincidieran con el lanzamiento de los nuevos plegables, pero el desarrollo de servicios nunca se detiene y sigue evolucionando siempre.

Este año tenemos dispositivos de mayor precio, ¿está entre sus objetivos fomentar servicios de financiación más potentes o modelos tipo leasing?

Facilitar la accesibilidad económica para estos terminales es uno de los objetivos en los que mi equipo trabaja con más enfoque durante todo el año.

Actualmente disponemos de varias herramientas muy potentes como el Enhanced Trade-in, que ofrece una alta valoración económica al entregar tu dispositivo antiguo. También la financiación a plazos sin intereses y la opción de Buy Now Pay Later.

Esta última opción es ahora muy interesante porque permite a los usuarios que están de vacaciones adquirir el dispositivo y posponer el pago durante tres meses hasta octubre, distribuyéndolo en una financiación de hasta 36 meses sin intereses.