Apple avisa a las víctimas de un ataque de espionaje: "Busca ayuda de un experto de seguridad cuanto antes"

Apple ha vuelto a enviar una tanda de notificaciones a personas que, según sus sistemas de detección, han sido objetivo de un ataque de spyware mercenario. La alerta llegó esta semana y fue difundida públicamente por John Scott-Railton, investigador del centro de estudios sobre amenazas digitales Citizen Lab, con sede en la Universidad de Toronto.

Scott-Railton publicó en su cuenta de X una captura del aviso y pidió a quienes lo hubieran recibido que buscaran ayuda especializada cuanto antes. Según explicó, este tipo de notificaciones están relacionadas con programas como Pegasus, herramientas que suelen emplear gobiernos para vigilar a personas concretas.

La compañía ya había enviado avisos similares en el pasado a usuarios de decenas de países. Esta vez, según confirmó a TechCrunch, ha aprovechado para rediseñar la experiencia de la notificación y facilitar el acceso a la información sobre qué hacer a partir de ese momento.

Junto al aviso renovado, Apple ha publicado una nueva página de soporte en la que detalla qué es el spyware mercenario y qué pasos puede seguir alguien que crea haber sido objetivo de uno de estos ataques. La empresa define este tipo de software como herramientas de vigilancia extremadamente sofisticadas, vendidas normalmente a gobiernos y agencias estatales.

Estos programas se usan para espiar a perfiles muy concretos, como periodistas, activistas, diplomáticos o políticos. Cada operación de este tipo puede costar millones de dólares, así que su despliegue suele ser muy selectivo y difícil de detectar.

La propia Apple reconoce que la inmensa mayoría de sus usuarios nunca se verá afectada por un ataque de estas características. Aun así, la naturaleza sigilosa de estas herramientas hace que resulten especialmente complicadas de prevenir incluso para quienes sí entran dentro del grupo de riesgo.

En su comunicado, la empresa admite que sus investigaciones internas nunca pueden alcanzar una certeza absoluta al 100%. Sin embargo, insiste en que sus notificaciones son avisos de alta confianza sobre un objetivo individual y que deben tomarse muy en serio.

Apple también ha explicado por qué no da más detalles sobre el método que utiliza para identificar a las víctimas. Según la compañía, revelar esa información podría ayudar a los propios atacantes a perfeccionar sus técnicas y esquivar la detección en el futuro.

Recibir uno de estos avisos no significa necesariamente que el dispositivo esté comprometido en ese preciso instante. Sí implica, eso sí, que el sistema de Apple ha detectado una actividad compatible con un ataque de spyware mercenario en ese terminal.

Para quienes reciban la alerta, la recomendación principal de Apple es activar el Modo Aislado, una función pensada para reforzar al máximo la protección del dispositivo. Esta herramienta bloquea la mayoría de los archivos adjuntos en mensajes, restringe las llamadas de FaceTime, impide las invitaciones a servicios de Apple y limita el acceso a álbumes de fotos compartidos.

La compañía también aconseja buscar apoyo de expertos en seguridad digital. En concreto, menciona el servicio de asistencia de emergencia Digital Security Helpline, gestionado por la organización sin ánimo de lucro Access Now.

Este tipo de avisos suelen generar preocupación entre quienes los reciben, aunque los especialistas insisten en que el pánico no ayuda a resolver la situación. Lo más útil, según coinciden tanto Apple como Citizen Lab, es actuar con rapidez, activar las medidas de protección disponibles y ponerse en contacto con profesionales capacitados para analizar el dispositivo.

El fenómeno del spyware mercenario lleva años generando polémica a nivel internacional. Empresas de este sector han sido señaladas repetidamente por vender sus productos a gobiernos con historiales cuestionables en materia de derechos humanos.

Casos anteriores han afectado a periodistas de investigación, defensores de derechos humanos y figuras políticas de distintos países, lo que ha convertido a estas herramientas en un asunto recurrente de debate público. La respuesta de fabricantes como Apple, reforzando sus sistemas de alerta y sus guías de protección, forma parte de un esfuerzo continuado por dificultar el trabajo de este tipo de programas.