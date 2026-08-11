Tiktok y Meta acceden a verificar el contenido de sus redes sobre Ceuta ante la amenaza de una nueva crisis

La Comisión Europea ha alcanzado un acuerdo con Meta y TikTok para vigilar de cerca los contenidos relacionados con los cruces fronterizos hacia España. La medida llega apenas dos semanas después de la avalancha migratoria registrada en Ceuta a finales de julio.

La comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen, confirmó el pacto a través de un mensaje publicado en la red social X. Según explicó, el objetivo es evitar que las redes criminales sigan utilizando las plataformas para atraer a potenciales migrantes con información falsa.

Esa desinformación, según denunció la propia comisaria, ha estado detrás de algunas de las muertes registradas durante los intentos de cruce. Por ello, ambas compañías se comprometieron a activar protocolos específicos de emergencia ante este tipo de crisis, que se teme se intente replicar el 15 de agosto por lo que se empieza a ver en redes.

En concreto, Meta y TikTok pondrán en marcha lo que Virkkunen describió como un mecanismo de escalado y cooperación con verificadores de contenido. Este sistema permitirá identificar y frenar con mayor rapidez las publicaciones que inciten a cruces peligrosos basados en promesas engañosas.

La comisaria detalló además que la Comisión Europea y Europol mantienen contacto diario con ambas plataformas para hacer seguimiento de la situación. Este intercambio constante busca anticiparse a posibles nuevas oleadas de movimientos masivos como la vivida en Ceuta.

Virkkunen también mantuvo una conversación con el ministro español para la Transformación Digital, Óscar López, para abordar conjuntamente cómo evitar nuevos cruces fronterizos y la pérdida de vidas humanas. Ambos coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación entre instituciones europeas y españolas.

El origen de esta iniciativa se remonta al 30 de julio, cuando más de 70.000 personas intentaron entrar de forma simultánea en Ceuta desde Marruecos. Aquella jornada terminó con un saldo de casi un centenar de fallecidos, una de las cifras más trágicas registradas en un episodio de este tipo.

La vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen Comisión Europea Omicrono

Según las investigaciones posteriores, buena parte de quienes decidieron intentar el cruce lo hicieron animados por una serie de vídeos que se viralizaron en redes sociales. Entre ellos se encontraban algunos grabados y difundidos por un medio de comunicación español, que en realidad pretendían ilustrar la presión migratoria sobre la ciudad autónoma.

Esa contradicción entre la intención original de los vídeos y el efecto que terminaron generando ha puesto en el centro del debate el papel de las plataformas digitales. Las autoridades europeas consideran que, aunque el contenido no siempre nazca con fines delictivos, su difusión descontrolada puede ser aprovechada por redes de tráfico de personas.

Ceuta y Melilla son las dos únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con el continente africano. Por su ubicación geográfica, ambas ciudades autónomas españolas sufren de manera periódica repuntes en los intentos de entrada de personas migrantes que buscan alcanzar territorio europeo.

Estos episodios suelen combinar factores como la presión demográfica en países vecinos, las redes de tráfico de personas y, cada vez con más frecuencia, la circulación de información falsa o descontextualizada en redes sociales. La avalancha de julio en Ceuta es considerada uno de los casos más graves de los últimos años por el elevado número de participantes y de víctimas mortales.

Con este nuevo acuerdo, la Comisión Europea busca que las grandes plataformas asuman una responsabilidad más activa en la gestión de este tipo de crisis. La colaboración con verificadores externos pretende reducir el tiempo de reacción ante contenidos que puedan poner en riesgo la vida de las personas migrantes.

Bruselas no ha precisado por el momento si este mecanismo se extenderá a otras plataformas más allá de Meta y TikTok. Tampoco se ha detallado un calendario concreto para su puesta en marcha ni los indicadores que se usarán para medir su eficacia.

En cualquier caso, el episodio de Ceuta ha dejado en evidencia hasta qué punto el contenido viral puede influir en decisiones que implican un riesgo vital. La Unión Europea confía en que la cooperación reforzada con las plataformas ayude a evitar que se repitan sucesos con un desenlace tan trágico.