Apple elimina Telegram temporalmente de su App Store tras infringir sus reglas de abuso sexual infantil

Telegram, la popular aplicación de mensajería fundada por Pável Dúrov, ha sido retirada temporalmente de la App Store de Apple debido a una revisión rutinaria que detectó contenido que infringía sus directrices, las cuales prohíben el material de abuso sexual infantil.

La compañía ha indicado que restableció la aplicación después de que el desarrollador eliminara rápidamente el contenido y bloqueara al usuario que lo publicó.

La única comunicación oficial que Telegram ha hecho en X fue "los informes de mi muerte están muy exagerado", a lo que adjuntaba un emoji de una manzana, en referencia al adiós de la aplicación del ecosistema de Apple.

Eso sí, la app de mensajería se quejó en la red social pidiendo las mismas medidas de retirada para todas las aplicaciones que infrinjan las directrices de la empresa. "Estoy seguro de que esta postura se aplicará de manera equitativa a todas las demás aplicaciones en la tienda en el futuro, ¿verdad?", argumentó

La incertidumbre llegó en un primer momento tras la desaparición de la aplicación de la tienda de aplicaciones, ya que ni Apple ni Telegram dieron inicialmente los motivos tras la medida.

reports of my demise are greatly exaggerated 🍎 — Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026

Lo cierto es que las medidas de seguridad de Apple son claras en cuanto a la seguridad de sus aplicaciones en la App Store. Y esa es una de sus fortalezas.

La compañía cuenta con una detallada guía sobre cómo es el proceso de revisión de las aplicaciones y cómo es el contenido permitido, y cuál no.

"Cuando alguien instala una app desde el App Store, lo hace confiando en su seguridad; es decir, en que la app no incluye contenido desagradable ni ofensivo, no dañará su dispositivo y es improbable que cause daños físicos al usarla", explica Apple en sus directrices de desarrollo.

Precisamente, el primer punto en la seguridad de la app hace referencia al contenido inapropiado.

"Las apps no deben incluir contenido que sea ofensivo, desconsiderado, desagradable, creado con la intención de indignar o que sea simplemente inquietante", siendo el punto 1.1.4 referente a "material que sea explícitamente sexual o pornográfico [...] Esto incluye apps de «citas» y otras apps que puedan incluir pornografía o utilizarse para facilitar la prostitución o la trata y explotación de personas". Es decir, la guía de Apple es cristalina en torno a lo que no puede alojar una app de su tienda.

Telegram por su parte también cuenta con un sistema de bloqueo de grupos y canales que "bloquea decenas de miles de grupos y canales diariamente y elimina millones de contenidos que violan sus términos de servicio, como la incitación a la violencia, el intercambio de material de abuso infantil y el comercio de bienes ilegales", explica la empresa de comunicaciones.

"Desde 2015, la moderación combina los reportes de usuarios con el monitoreo proactivo impulsado por el aprendizaje automático. A principios de 2024, este esfuerzo se mejoró aún más con herramientas de moderación de IA de vanguardia", detalla la empresa fundada por Durov que este 2026 ya ha bloqueado casi 22 millones de grupos y canales.