Apple está creando una forma de sincronizar el portapapeles entre iPhone y Windows gracias a una norma de la UE

Apple trabaja en una nueva función que permitirá copiar contenido en un iPhone y pegarlo directamente en un ordenador con Windows. La compañía también prepara el camino inverso, de modo que el portapapeles funcione en ambas direcciones entre los dos sistemas.

La petición partió de Microsoft, que utilizó el sistema de solicitudes de interoperabilidad que Apple habilitó para desarrolladores en la Unión Europea. Ese mecanismo existe para que Apple cumpla con la Ley de Mercados Digitales, la normativa europea que obliga a las grandes plataformas a abrir sus sistemas a terceros.

Apple comenzó a estudiar la solicitud en marzo de este año. El 26 de junio, la empresa presentó un plan de proyecto con la propuesta técnica para llevarla a cabo.

Microsoft explicó qué esperaba conseguir con esta función. Los usuarios de iPhone y Windows podrían copiar texto u otros contenidos compatibles en un dispositivo y pegarlos en el otro sin abrir ninguna aplicación ni repetir permisos cada vez.

La idea de Microsoft es que el portapapeles se sincronice de forma continua y ligera entre los dos dispositivos. Actualmente, según la propia compañía, las restricciones que Apple impone a las aplicaciones impiden esa sincronización constante en segundo plano.

Apple respondió con una propuesta distinta a la sincronización permanente que pedía Microsoft. Su solución permitiría que el iPhone comparta y exporte elementos del portapapeles hacia un accesorio emparejado, como un ordenador con Windows.

Para ello, Apple planea recurrir a un sistema parecido al que ya usa para las notificaciones de accesorios de terceros. Esa opción llegó a la Unión Europea con iOS 26.5 pensando en dispositivos como relojes o auriculares de otras marcas.

Portapapeles universal entre iPhone y Mac Apple Omicrono

El usuario tendría que autorizar el acceso una sola vez por cada dispositivo emparejado. A partir de ese consentimiento inicial, el ordenador con Windows podría recibir el contenido copiado en el iPhone sin pedir permiso en cada uso.

Apple explicó que los desarrolladores tendrían que integrar su herramienta AccessorySetupKit para que el usuario pueda dar ese consentimiento. Sin esa integración, el accesorio no podría acceder al portapapeles del iPhone.

Hoy en día, el funcionamiento del portapapeles en iOS es mucho más limitado que lo que propone Microsoft. Una aplicación solo puede leer lo que hay copiado en el iPhone si está abierta en primer plano y si el usuario concede permiso en cada acción de copiar o pegar.

Apple ya cuenta con una función equivalente para sus propios dispositivos, llamada Portapapeles Universal. Gracias a ella, es posible copiar algo en un iPhone y pegarlo directamente en un Mac o iPad sin pasos adicionales.

Lo que ahora está en marcha extendería esa misma comodidad a un fabricante externo como Microsoft. Apple advierte, eso sí, de que se trata de un desarrollo técnico considerable que llevará tiempo.

Según el calendario que maneja la compañía, el trabajo estaría terminado en otoño de 2027. Antes de llegar al público, la función pasaría primero por una versión beta para desarrolladores.

Si el lanzamiento se produce hacia el final de ese plazo, la disponibilidad general podría retrasarse hasta principios de 2028. Se trata, por tanto, de un proyecto a medio plazo y no de una novedad inmediata.

Todo apunta a que esta función quedará limitada, al menos en un primer momento, a los usuarios de iPhone y Windows dentro de la Unión Europea. No se descarta, sin embargo, que Apple decida ofrecerla también en otras regiones del mundo.

Petición de Microsoft Microsoft Omicrono

La compañía ya ha hecho algo parecido con otras exigencias de la normativa europea. Funciones como la transferencia de eSIM entre iPhone y Android, o la simplificación del traspaso de datos al cambiar de sistema operativo, acabaron llegando a todos los países.

No todas las concesiones han seguido ese camino. El emparejamiento al estilo AirPods y el reenvío de notificaciones para accesorios de otras marcas, por ejemplo, siguen disponibles únicamente en territorio europeo.