Google Earth ya permite viajar al pasado y mucho más con inteligencia artificial: así funciona su nueva integración

Google ha incorporado a Google Earth el modelo de edición de imágenes Nano Banana, la tecnología de Gemini que permite transformar fotografías mediante simples comandos de texto.

La novedad convierte la conocida herramienta de mapas en un lienzo capaz de generar recreaciones históricas, infografías y todo tipo de composiciones visuales a partir de las vistas aéreas y satelitales que ya conocíamos.

El funcionamiento es sencillo. Basta con localizar el punto del mapa que interesa, escribir una instrucción describiendo lo que se quiere obtener y esperar a que la inteligencia artificial procese la imagen.

Hemos querido probar esta función con varios ejemplos concretos para comprobar hasta dónde llega su potencial. El primero de ellos ha sido una recreación histórica de los Reales Alcázares de Sevilla, pidiéndole a la herramienta que mostrara cómo pudo ser la zona en la época en la que se construyó el conjunto monumental.

El resultado ha sido una imagen con una estética que no busca el realismo fotográfico. Aun así, el resultado se acerca bastante a lo que uno imaginaría al pensar en una representación de aquella época, con las formas y volúmenes del palacio insinuados sobre el trazado actual del terreno.

Recreación de los Alcázares de Sevilla en el pasado Creación propia Omicrono

No es una reconstrucción arqueológica rigurosa ni pretende serlo. Es, más bien, un ejercicio visual que ayuda a imaginar cómo pudo lucir un enclave histórico antes de las sucesivas transformaciones urbanas.

El segundo experimento ha sido, si cabe, todavía más útil desde un punto de vista práctico. Le hemos pedido a Nano Banana que convirtiera una vista aérea de la zona de la Expo 92 de Sevilla en una infografía explicativa del espacio.

El resultado es exactamente el tipo de recurso visual que muchos estudiantes y profesionales necesitan para presentaciones, trabajos universitarios o diapositivas de clase. Con una sola instrucción de texto, la herramienta genera un esquema visual claro de la zona seleccionada, ahorrando el trabajo manual de diseñar una infografía desde cero.

Este tipo de aplicación abre muchas posibilidades para quienes trabajan con geografía, urbanismo, historia o turismo. Convertir una simple captura de mapa en un material didáctico o divulgativo ya no requiere conocimientos de diseño ni horas de edición.

Infografía de la Expo 92 Creación propia Omicrono

En cuanto a las condiciones de uso, hay una parte positiva y otra que conviene tener en cuenta antes de lanzarse a probarlo. La buena noticia es que esta función de Google Earth con Nano Banana es gratuita y está disponible para cualquier usuario que quiera experimentar con ella.

La parte menos favorable es que el uso gratuito tiene un límite bastante ajustado. Tras realizar un par de peticiones, la plataforma avisa de que se ha alcanzado el máximo de generaciones disponibles sin una suscripción de pago.

Para seguir utilizando la función sin restricciones, Google plantea la posibilidad de contratar un plan superior de Google Earth. Estas suscripciones, además de ampliar el uso de Nano Banana, suelen desbloquear otras posibilidades relacionadas con Gemini y el resto de herramientas de inteligencia artificial de la compañía.

Esta estrategia no es nueva ni exclusiva de Google Earth. Es habitual que las grandes tecnológicas ofrezcan una muestra gratuita de sus funciones más llamativas de inteligencia artificial para después animar a los usuarios a dar el salto a un plan de pago.

Sevilla convertida en Manhattan Creación propia Omicrono

Aun con esa limitación, la integración resulta interesante por lo accesible que es para el usuario medio. No hace falta tener experiencia previa con herramientas de edición ni entender de comandos complejos para obtener resultados vistosos.

Basta con describir en lenguaje natural lo que se quiere ver, ya sea una escena histórica, una infografía o cualquier otra composición sobre el mapa. La combinación entre la base cartográfica de Google Earth y la capacidad creativa de Nano Banana da lugar a un uso completamente nuevo de una herramienta que hasta ahora se limitaba a mostrar el mundo tal cual es.

Con este movimiento, Google demuestra de nuevo su interés por llevar la inteligencia artificial generativa a todos sus productos, incluso a aquellos que en principio no tenían una vocación creativa. Habrá que ver cómo evoluciona esta función y si en el futuro amplía sus límites gratuitos o suma nuevas posibilidades de edición.