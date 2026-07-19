La herramienta 'invisible' que han usado todas las selecciones en el Mundial: desarrollada por Lenovo y FIFA con análisis IA

Este domingo España y Argentina juegan la gran final del Mundial de fútbol. Un encuentro que no sólo es uno de los partidos más interesantes que se pueden ver actualmente, sino que pone la guinda a un torneo muy interesante donde la tecnología ha estado muy presente.

Más allá de la tecnología del balón o las innovadoras retransmisiones, con cámaras hasta en el árbitro, todas las selecciones han compartido una pieza clave de tecnología en su día a día: FIFA AI Pro.

Esta solución de tecnología de Lenovo y FIFA se ha convertido en uno de los grandes protagonistas invisibles del torneo. Se trata de una plataforma de inteligencia artificial desarrollada para que haya sido usada por las 48 selecciones y que ha cambiado la forma en la que se prepara cada partido.

De este modo, por primera vez todas las federaciones —sin importar su tamaño— han tenido acceso al mismo nivel de datos, análisis y herramientas tácticas que antes quedaban reservadas a quienes podían pagar consultoras y departamentos de ‘data’ propios.

FIFA AI Pro se ha convertido en un 'Súper Agente de Conocimiento' capaz de rastrear millones de registros y cruzarlos en más de 2.000 métricas distintas para ofrecer informes, gráficos y animaciones casi en tiempo real.

FIFA AI Pro Lenovo

Ese acceso igualitario se ha traducido en un Mundial mucho más competido. Quizá el más llamativo ha sido el caso de Cabo Verde, que se marchó del torneo sin perder en los 90 minutos reglamentarios, arrancando un empate a España y llevando al límite a Argentina, que solo pudo eliminarla en la prórroga. No es solo IA, pero es difícil obviar que todos esos equipos han preparado cada duelo apoyados en la misma herramienta avanzada que manejan las selecciones favoritas.

Qué es FIFA AI Pro

FIFA AI Pro nace en la Factoría de IA de Lenovo y se construye sobre la plataforma de agentes xIQ de la compañía.

Está concebido para orquestar múltiples modelos y servicios de IA como si fueran un único cerebro. La compañía explica que la clave no está solo en la potencia de cálculo, sino en que el sistema entiende el 'Lenguaje de Fútbol': de jerarquías de conceptos tácticos a consultas en varios idiomas que se convierten en órdenes claras para la máquina.

Esta cercanía y entendimiento permite a los cuerpos técnicos realizar preguntas directas y sencillas tipo: ¿cómo presiona España si va perdiendo? o ¿qué duelos individuales sufre Argentina en los centros laterales?

FIFA AI Pro Lenovo

La respuesta es igualmente innovadora. No reciben una fría tabla de datos sino un razonamiento contextual que mezcla estadísticas, cálculos o lectura táctica.

"El sistema puede ejecutar tareas multimétricas, detectar patrones, comparar planes de partido y proponer escenarios, apoyándose en una modalidad de pensamiento adaptativo que busca profundidad cuando la jugada lo exige", explica la empresa.

Además, levanta widgets visuales centrados en fútbol, ofrece clips de vídeo del propio Mundial y genera recreaciones 3D de los partidos para que los técnicos exploren cada acción desde cualquier punto del campo.

Más allá del Mundial

Lenovo explica que su herramienta es un ejemplo de su visión de "tecnología más inteligente para todos": una IA híbrida, personal y empresarial, que baja al césped una infraestructura que hasta ahora vivía en laboratorios, centros de datos y grandes corporaciones.

Ken Wong, vicepresidente ejecutivo y presidente del grupo de soluciones y servicios de Lenovo, indicaba que ofrecer las mismas herramientas de análisis de vanguardia a todas las selecciones "ha contribuido a nivelar el terreno de juego" en este Mundial.

Es por eso que esta herramienta no acabará cuando finalice el torneo.

Ha debutado en el mayor escaparate posible pero se extenderá en otras herramientas similares posteriores que desembarquen en ligas nacionales, academias de formación o incluso proyectos de 'scouting' más modestos.