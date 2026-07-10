Paco del Campo, el abuelo 'influencer' que en realidad es una IA: tiene casi 1 millón de seguidores en Instagram

Paco del Campo en uno de sus vídeos más virales Paco del Campo Omicrono

El contenido generado por inteligencia artificial ha mejorado de manera sorprendente en apenas unos meses, hasta el punto de que ya es muy difícil distinguir entre una persona real y una que ha sido generada por un algoritmo.

El mejor ejemplo de esto lo tenemos en Paco del Campo, un influencer español que con apenas un par de docenas de vídeos se ha convertido en una estrella en redes sociales, con casi 1 millón de seguidores en Instagram.

A simple vista, podríamos pensar que es una historia bonita: un típico abuelo español que comparte su sabiduría en vídeos cortos sobre temas tan diversos como remedios caseros contra la inflamación o si hace falta meter los huevos en la nevera.

La realidad es muy diferente. Paco está generado por inteligencia artificial en su totalidad; no es una persona real, sino un vídeo generado por un ordenador en base a un guión preestablecido.

La única pista de ello es un mensaje en su página de perfil de Instagram que reza "Tradición milenaria procesada por inteligencia moderna", aunque en ningún sitio se aclara que la última parte de la frase se refiere a contenido generado por IA.

De hecho, a juzgar por los comentarios de los vídeos, mucha gente piensa que están viendo a una persona de verdad, agradeciendo las enseñanzas de una "sabiduría ancestral" y llamándolo "grande".

Poco a poco, algunos comentaristas empiezan a darse cuenta de que es IA y lo alertan al resto de la comunidad; pero el giro de guión es que a mucha gente no parece importarle.

Y es que Paco cubre un nicho muy demandado en redes sociales, el de personas más sabias gracias a los años, que apelan más a los 'boomers' y no tanto a los 'gen Z' como la mayor parte del contenido en redes sociales.

Los creadores de Paco del Campo han sabido cubrir esta demanda, y ahora están aprovechando el éxito repentino. Y es que el influencer ya tiene su propio libro, titulado "Los Remedios del Campo de Paco", disponible por 19,95 euros, aunque sólo como descarga digital en PDF por ahora.

Las IA influencers llegan a España

Por supuesto, el libro también está generado por inteligencia artificial como muestran las imágenes de muestra en la tienda oficial, en las que también aparecen supuestas fotografías de Paco haciendo la compra en el mercado, escribiendo notas y posando con un niño, ninguna real.

Sin embargo, no todo le sale bien a Paco. Su cuenta de TikTok, donde también tenía mucho éxito, ha sido cerrada por motivos desconocidos y sus vídeos ya no están accesibles, aunque algunos aficionados ya los están subiendo en otras cuentas no oficiales y ya están recuperando muchas visitas.

Paco del Campo posa con su 'libro' Paco del Campo Omicrono

Aunque muchas plataformas tienen reglas específicas que obligan a etiquetar el contenido generado con IA, otras son más laxas, y las leyes europeas por el momento sólo se han centrado en el uso malicioso de esta tecnología, como la creación de 'deepfakes'.

Paco del Campo es tal vez el primer ejemplo real de uso de IA para crear un 'influencer' español desde cero que realmente ha tenido éxito; aunque desde el principio de esta tecnología hubo intentos de crear algo similar, ninguno ha obtenido la tracción en redes sociales que este.

Tal vez es porque Paco parece real. Los avances en generación de vídeo por IA son evidentes respecto a hace apenas un año, cuando los algoritmos no eran capaces siquiera de mantener a los personajes con el mismo diseño entre una escena y otra.

En cambio, el aspecto de Paco es consistente de un vídeo a otro, su 'casa' está bien renderizada y los objetos que muestra, desde latas de Coca-Cola hasta botellas de vinagre de Hacendado, parecen reales.