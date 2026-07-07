Siri cambia para siempre: Apple ya permite personalizar la voz y expresividad de su asistente virtual con la beta de iOS 27

Apple cambia Siri para siempre. La empresa de la manzana mordida ha lanzado la tercera versión de su beta de iOS 27 para desarrolladores que ha añadido la posibilidad de personalizar la voz y expresividad de su asistente virtual.

La compañía de Cupertino, que el pasado mes de junio presentó oficialmente el nuevo Siri AI en el WWDC 26, ha lanzado una nueva versión beta para desarrolladores de su nueva iteración del sistema operativo iOS 27, que incorpora controles de voz para "expresividad" y "ritmo".

La nueva beta de iOS 27 implementa herramientas que permiten personalizar la forma en la que los usuarios pueden interactuar con Siri AI, permitiendo modificar características como la "expresividad" y el "ritmo" a la hora de hablar para mantener conversaciones más naturales.

En las primeras betas destinadas a desarrolladores, estas funciones aparecían señaladas como "disponibles próximamente".

Ahora, sin embargo, ya es posible ajustar la velocidad de la conversación o modificar el nivel de expresividad de las respuestas mediante una simple barra deslizante.

You can customize Siri’s voice in iOS 27 beta 3 pic.twitter.com/qFV8L1e7di — Liam (@LiamFromOrlando) July 6, 2026

Tal y como informan desde Macrumors, además de varios usuarios con acceso a esta última beta que lo han compartido en la red social X (Twitter), estas nuevas opciones permiten adaptar la experiencia de uso a las preferencias individuales, más allá de elegir únicamente el tipo de voz.

Para mostrar los cambios aplicados en la personalización, Siri emitirá el aviso "Tienes un mensaje nuevo", lo que permite comprobar el resultado de las distintas configuraciones de voz.

Más allá de Siri, Apple ha incorporado otras novedades en la tercera beta de iOS 27, como el rediseño del icono de la aplicación 'Recordatorios'.

En el apartado visual, también se han introducido ajustes en Liquid Glass, con reflejos más sutiles en los iconos. En esta misma línea, la barra de estado del 'Centro de Control' ahora muestra la cobertura y el tipo de red móvil incluso cuando el dispositivo está conectado a WiFi.

Por otro lado, Safari suma nuevas funciones, como la organización automática de pestañas, la navegación por marcadores según categorías y la herramienta 'Notify Me', que detecta cambios en páginas web. Apple también ha incorporado la posibilidad de crear extensiones personalizadas.

Esta nueva beta de iOS 27 (compilación 24A5380h) ya está disponible a través del programa para desarrolladores de Apple, con el objetivo de poner a prueba sus últimas mejoras.

Además, la compañía ha lanzado la tercera beta de watchOS 27 para desarrolladores, que incorpora compatibilidad con la nueva versión de Siri impulsada por inteligencia artificial, junto a una aplicación independiente del asistente.