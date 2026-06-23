Meta da marcha atrás: deja de registrar los movimientos del ratón de sus empleados por problemas de seguridad

Meta da marcha atrás y ha decidido detener temporalmente una herramienta interna que monitoriza los movimientos del ratón y la actividad digital de sus empleados, mientras analiza posibles riesgos relacionados con la seguridad de los datos.

Según informa Reuters, la compañía ha confirmado la suspensión de este programa, diseñado para recopilar información de interacción digital con el objetivo de entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA).

La decisión llega después de que salieran a la luz documentos que indican que información sensible de empleados —utilizada para supervisar el uso de sistemas internos— habría estado accesible para toda la plantilla, como apuntan desde el mismo medio.

Eso sí, cabe señalar que la paralización del sistema fue adelantada por Business Insider. Poco después, Meta ha confirmado la investigación en curso, aunque no ha especificado cuánto tiempo permanecerá inactivo el programa.

"Hemos desarrollado esta iniciativa con medidas de protección de la privacidad. Aunque no tenemos constancia de accesos indebidos por parte de empleados, hemos optado por suspenderla mientras llevamos a cabo la revisión", ha explicado la portavoz Tracy Clayton.

Logo de la empresa Meta

La herramienta, conocida como Model Capability Initiative (MCI) y lanzada en abril, registraba clics, movimientos del ratón y pulsaciones de teclado en ordenadores de empleados ubicados en Estados Unidos para alimentar los sistemas de IA de la compañía.

De acuerdo con una fuente citada por Reuters, el sistema seguía activo durante la tarde del lunes, lo que sugiere que la suspensión se está aplicando de forma progresiva.

Desde Meta han señalado que el proceso de desactivación completa llevará tiempo.

La decisión se produjo tras la presentación de un informe interno de incidente de alta prioridad (SEV, por sus siglas en inglés), motivado por la exposición de datos de empleados.

Entre la información comprometida figuraban conversaciones privadas, transcripciones completas, instrucciones internas, datos personales y evaluaciones de sensibilidad.

El mismo medio ya había informado en mayo de que la herramienta estaba recopilando más datos de los inicialmente previstos y que estos se almacenaban sin cifrado, lo que generó inquietud entre los trabajadores por posibles vulneraciones de privacidad.

Según documentos internos, a los que ha tenido acceso la conocida agencia, algunos empleados pidieron una investigación más exhaustiva.

Uno de ellos aseguró haber accedido a información personal, incluyendo datos fiscales y médicos, desde su equipo corporativo, algo que —según indicó— afectaría potencialmente a miles de trabajadores, pese a las garantías iniciales de que los datos estarían protegidos y limitados a usos empresariales legítimos.