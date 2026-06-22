WhatsApp va a cambiar para siempre: releva a su CEO por Kunal Shah, el fundador de una popular 'fintech' india

WhatsApp cambia por completo, y lo hace desde la cúspide. La compañía ha anunciado el cambio del actual CEO, Will Cathcart, tras 7 años comandando la aplicación de mensajería.

Será relevado por Kunal Shah, fundador de CRED una empresa india de tecnología financiera a la que Meta ha acordado invertir 900 millones de dólares, valorándola así en 4.500 millones.

Con este doble movimiento, WhatsApp no sólo refuerza su ambición de convertirse en más que una aplicación de chats, sino que aspira a ser más útil y capaz. Especialmente en India, su principal mercado, donde dispone de 500 millones de usuarios e incluye servicios empresariales y pagos a través de la app.

Will Cathcart, asumirá un nuevo cargo en Meta, según anunció Mark Zuckerberg, CEO de la matriz, en una publicación de Facebook.

"Will ha sido uno de los líderes más importantes y eficaces de Meta, contribuyendo a que WhatsApp llegara a más de 3.000 millones de personas y defendiendo la privacidad de nuestra comunidad. Le estoy muy agradecido por su colaboración y aportaciones durante estos años. Will asumirá un nuevo rol dentro de Meta, donde desarrollará nuevos productos desde cero. Me entusiasma seguir trabajando estrechamente con él", ha comentado Zuckerberg en la publicación.

Cathcart por su parte ha dado las gracias "por el privilegio de servir a las personas que dependen de WhatsApp", al tiempo que se ha mostrado "orgulloso de lo que hemos construido. Escalamos la mensajería cifrada de extremo a extremo a más de tres mil millones de personas. La llevamos a chats grupales, dispositivos complementarios, nuevas superficies —y defendimos el derecho de las personas a una conversación privada en todo el mundo".

El reto del próximo CEO, Kunal Shah, será escalar aún más la aplicación de Meta. Cathcart le ha ensalzado al destacar que "construyó CRED hasta convertirla en una de las empresas de tecnología más importantes de la India y tiene un profundo cuidado por las personas que dependen de nuestras aplicaciones".

Zuckerberg por su parte enfatiza su "mentalidad emprendedora y la perspectiva global que le serán de gran utilidad para dirigir la aplicación de mensajería más grande del mundo".

Lo cierto es que CRED es una de las fintech más destacadas de India.

Fundada en 2018, opera una plataforma exclusiva para miembros, dirigida a consumidores con un alto historial crediticio, a través de la cual ofrece productos que abarcan pagos, préstamos, seguros, gestión patrimonial y servicios de estilo de vida.

La compañía afirmó que presta servicios a 17 millones de miembros cada mes y ya procesa más del 40% de los pagos de facturas de tarjetas de crédito de la India. Asimismo gestiona unos 2.180 millones de euros en activos crediticios para instituciones financieras asociadas.