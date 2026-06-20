Apple celebra este domingo el Día Internacional del Yoga: nuevos entrenamientos a Fitness+ y un premio exclusivo

Este domingo se celebra el Día Internacional del Yoga, una fecha especial marcada en el calendario por los aficionados a esta disciplina y que Apple también quiere ensalzar.

Para hacerlo, la compañía de Cupertino incluye un premio de edición limitada en el Apple Watch para aquellos que realicen un entrenamiento de yoga de 10 minutos o más durante el día.

Será especialmente fácil conseguirla a través de los entrenos de Apple Fitness+, donde el yoga es una de las modalidades más destacadas.

En concreto, con motivo de esta fecha, Apple ampliará el catálogo de entrenamientos de yoga con una nueva serie de ejercicios matutinos con Jessica en Apple Fitness+.

Estos nuevos entrenamientos se suman así a los miles con que cuenta ya la plataforma con variedades de 10 a 45 minutos.

Los ejercicios de yoga, como el resto de entrenamientos, están dirigidos por un equipo de entrenadores expertos y buscan ayudar a los usuarios a sentirse fuertes, estirados y centrados.

"Estos reconfortantes entrenos no solo contribuyen a mejorar la forma física y el equilibrio, sino también a estimular la conciencia plena mediante la respiración", explica la empresa.

Badge conmemorativo del entreno Apple

Además, el servicio incluye programas de yoga de varias semanas y series destacadas que van más allá de esta nueva serie pudiéndose establecer un programa de cuatro semanas para crear un hábito, o bien un programa de 12 sesiones para estirar buscando relajación.

Para registrar el entrenamiento y ganar el badge de edición limitada, el usuario tendrá que ir a la app Entreno del Apple Watch. Durante la sesión, el Apple Watch mostrará métricas como las calorías activas quemadas y la frecuencia cardiaca, con un resumen completo al final del entrenamiento disponible en la app Fitness del iPhone.

Más allá de la app Entreno, el verdadero reclamo para que los usuarios tengan control de su movimiento físico diario es la app Actividad. Con ella se realiza un seguimiento de la actividad física a lo largo del día y anima a alcanzar sus objetivos de fitness, registrando los minutos de ejercicio, movimiento y el tiempo que se permanece de pie.

Asimismo, con la app Mindfulness en el Apple Watch se pueden complementar de forma idónea los ejercicios de yoga, ya que está pensada para desarrollar hábitos de relajación y concentración a lo largo del día, con sesiones de reflexión y respiración. Además, se puede registrar el estado de ánimo; es una herramienta útil para cuidar mejor de la salud mental.