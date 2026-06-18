Jeff Bezos: "La inteligencia artificial no va a dejar a los humanos obsoletos, va a generar escasez de mano de obra"

La inteligencia artificial (IA) es una de las grandes revoluciones en el mundo de la tecnología. Una herramienta que ha ido evolucionando con el paso de los años y que es temida por muchos, quienes piensan que dejará obsoletos a los humanos; algo con lo que no está de acuerdo Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin.

Durante una conferencia celebrada en la feria VivaTech en París (Francia), Bezos ha asegurado que la inteligencia artificial provocará escasez de mano de obra, no la sustitución de los humanos, como recogen desde la agencia Reuters.

"Sé que a mucha gente, incluso a personas muy inteligentes, les preocupa que la IA vaya a dejar a los humanos obsoletos, etc. Discrepo totalmente de este punto de vista. De hecho, creo que la IA va a generar escasez de mano de obra", ha señalado el magnate estadounidense.

Bezos ha presentado durante su conferencia una visión optimista de cómo la tecnología ayudará a la humanidad, hablando de proyectos como su empresa espacial Blue Origin y su nueva startup de IA, Prometheus , cuyo objetivo es acelerar la fabricación física.

Estos comentarios llegan en un contexto en el que grandes corporaciones han eliminado miles de empleos tras realizar fuertes inversiones en inteligencia artificial. Muchas de ellas, especialmente en el sector tecnológico, destacan que la rápida adopción de esta tecnología ha incrementado notablemente su eficiencia.

Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, en la décima edición de la feria VivaTech. REUTERS/Abdul Saboor Omicrono

De acuerdo con un informe de la firma global de recolocación Challenger, Gray & Christmas, las empresas con sede en Estados Unidos anunciaron 97.006 despidos en mayo, y cerca del 40 % de esas salidas estuvieron vinculadas al impacto de la inteligencia artificial.

Una encuesta reciente elaborada por Reuters/Ipsos revela que el 50 % de los ciudadanos estadounidenses teme que el avance de la IA pueda costarles el empleo a ellos o a algún familiar

La oposición al uso de esta tecnología se ha extendido a distintos ámbitos: desde jóvenes de la Generación Z que se incorporan al mercado laboral hasta sindicatos de la industria automovilística en Corea del Sur o guionistas en Hollywood.

Jeff Bezos, actualmente la cuarta persona más rica del mundo con un patrimonio estimado en unos 250.000 millones de dólares, sostiene que las personas tienen una cantidad ilimitada de tareas por realizar, pero están frenadas por barreras que, en su opinión, la inteligencia artificial ayudará a eliminar.

Por su parte, Amazon ha suprimido alrededor de 30.000 empleos corporativos desde finales del año pasado, en parte debido a los avances en eficiencia impulsados por la IA. Su consejero delegado, Andy Jassy, ya había advertido que el crecimiento de la automatización mediante estas herramientas implicaría la reducción de puestos en áreas corporativas.

Bezos también ha defendido que uno de los propósitos de la exploración espacial es trasladar fuera de la Tierra las industrias más contaminantes. Su compañía, Blue Origin, busca posicionarse como competidora de SpaceX, la empresa de Elon Musk, en el sector de los lanzamientos espaciales

"El planeta podría recuperar un estado similar al anterior a la Revolución Industrial si los viajes espaciales se vuelven suficientemente fiables y asequibles, y si logramos extraer recursos de asteroides, objetos cercanos a la Tierra o la Luna", ha señalado el magnate.

Durante su intervención, Bezos ha estado acompañado por David Limp, director ejecutivo de Blue Origin, quien confirmó que ya se ha iniciado la reconstrucción de la plataforma de lanzamiento para los cohetes New Glenn en Florida (EEUU), tras la explosión registrada en mayo.