Hackeo en el Mundial de fútbol: un fallo en el sistema de la FIFA permitía a cualquiera alterar la señal de TV de los partidos

El error que permitía acceder a la transmisión en directo de los partidos del Mundial. Bobdahacker Omicrono

El Mundial de fútbol 2026, que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos, arrancó hace unos días. Un torneo en el que España debutó con un empate a cero frente a Cabo Verde y que lleva en el punto de mira de los hackers desde hace tiempo; quienes podrían haber alterado la señal de televisión de los partidos.

BobDaHacker, una investigadora de seguridad, ha afirmado en su blog haber podido acceder a varias plataformas internas de la FIFA gracias a un simple fallo de seguridad, lo que le permitió ver y tener control total de la transmisión televisiva de todos los partidos del Mundial, desde las cinco cámaras de cada estadio hasta los datos que ven los comentaristas o la opción de cambiar los mensajes que retransmiten durante los partidos.

La investigadora ha explicado que, para ello, simplemente tuvo que registrarse como agente de jugadores en la plataforma oficial de la FIFA destinada a los agentes y, gracias a una vulnerabilidad en la API del organismo, que no verificaba si el usuario contaba con la autorización adecuada, pudo acceder a varias plataformas internas de la FIFA.

Según ha indicado BobDaHacker, el fallo afectaba al sistema que permite a las cadenas gestionar las imágenes que se emiten en televisores de todo el mundo, así como a los monitores que utilizan los comentaristas durante la retransmisión de los partidos.

La investigadora ha explicado que, tras sortear las medidas de seguridad del cliente, llegó al panel de administración de streaming, "y me quedé boquiabierta".

El error que permitía acceder a la transmisión en directo de los partidos del Mundial. Bobdahacker Omicrono

"Esto no era un entorno de desarrollo. Esto no eran datos de prueba. Esto era el panel de administración de transmisión en vivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cada partido. Cada ángulo de cámara. Cada URL de ingesta RTMP. Cada clave de transmisión.", ha asegurado.

Es decir, desde esta plataforma tenía acceso a todas las retransmisiones, tanto en directo como en diferido, de cada partido. Podía controlar cada cámara, cada clave de emisión e incluso el botón capaz de interrumpir la señal en directo y dejar a cientos de millones de espectadores frente a una pantalla en negro.

El botón para apagar la transmisión de los partidos del Mundial. Bobdahacker Omicrono

La investigadora ha asegurado que "un único atacante habría podido tomar el control de todas las cámaras al mismo tiempo".

Incluso que "un atacante podría haberle hecho una broma pesada a todo el Mundial de la FIFA —como sustituir la transmisión por un rickroll (el meme del vídeo musical de Rick Astleyo)—. O haber jugado a Subway Surfers. En directo. En todas las cadenas de televisión del mundo. Durante un partido en curso".

BobDaHacker ha confirmado que en ningún momento tocó nada, ya que habría supuesto un delito grave, y que notificó al FBI la vulnerabilidad esa misma noche, en horario japonés.

La FIFA la corrigió pocas horas después, aunque por el momento no ha reconocido públicamente el aviso de la investigadora ni contactado con ella para agradecerle haber descubierto este grave fallo.