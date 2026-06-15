Adiós a WhatsApp en todos estos iPhone: la app de mensajería de Meta dejará de estar disponible muy pronto

WhatsApp, que ya prueba una función para detectar spam y mensajes fraudulentos sin leer los chats, dejará de estar disponible en algunos modelos de iPhone muy pronto.

La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, está realizando una serie de cambios que van a afectar a muchos usuarios: pondrá fin al soporte completo en algunos modelos de iPhone debido a su última actualización.

Meta ha confirmado a través del blog oficial de WhatsApp una nueva criba de dispositivos. Varios modelos de iPhone se quedarán sin acceso a la aplicación de mensajería a partir del próximo 30 de noviembre.

Aunque todavía queda margen de maniobra, la empresa aconseja a los afectados tomar cartas en el asunto cuanto antes para evitar quedarse incomunicados por sorpresa.

Detrás de este movimiento hay una razón puramente técnica: la optimización del servicio. Para implementar mejoras de seguridad y garantizar un rendimiento óptimo, la plataforma eleva periódicamente sus exigencias técnicas.

iPhone 7

Como consecuencia, los terminales más antiguos que no alcanzan estos nuevos estándares se quedan fuera del mapa de actualizaciones.

La buena noticia es que el corte solo afectará a un grupo muy concreto de usuarios. La línea roja se ha fijado en el sistema operativo, ya que WhatsApp exigirá como mínimo la versión iOS 15.5, frente al requisito actual de iOS 15.1.

Los modelos específicos que se encuentran en el punto de mira y corren el riesgo de quedar obsoletos son el iPhone 6s, el iPhone 6s Plus, el iPhone SE de primera generación, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.

Si tu teléfono se encuentra entre los afectados, no todo está perdido. Afortunadamente, todos estos modelos son capaces de soportar y ejecutar la versión de iOS 15.5.

Para salvar la aplicación y seguir utilizándola con normalidad, el usuario solo tiene que forzar la actualización de su terminal entrando en el menú de 'Ajustes', seleccionando el apartado 'General' y pulsando en 'Actualización de software'.

Conviene recordar, sin embargo, que este parche podría ser solo una solución temporal. Meta suele retirar de forma definitiva el soporte a dispositivos obsoletos de manera gradual a medida que pasa el tiempo.

Sin ir más lejos, los usuarios de los antiguos iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus ya vivieron esta misma situación de forma irreversible hace un año, perdiendo el acceso definitivo a la plataforma.

En definitiva, anticiparse al apagón de noviembre es la mejor estrategia para no quedarse desconectado. Un simple vistazo a la configuración del teléfono y unos minutos dedicados a instalar la última actualización disponible bastarán para prolongar la vida útil de WhatsApp en estos terminales y garantizar que el servicio siga funcionando sin interrupciones.