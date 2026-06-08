De la despedida de Tim Cook a una Siri con IA renovada por completo: todo lo que esperar de Apple en la WWDC 26

Apple celebra este lunes 8 de junio uno de sus eventos más importantes del año, la conferencia de desarrolladores WWDC 26.

Este año será especial, no sólo porque será la despedida de Tim Cook como CEO de la empresa, ya que se espera que John Ternus sea quien introduzca los nuevos iPhone en septiembre, sino porque será el punto de partida de la nueva estrategia de inteligencia artificial de Apple. Una renovación necesaria y esperada.

Hace dos años, también en la WWDC, presentó Apple Intelligence. Un enfoque de uso de la IA más privado, pero cuyas funcionalidades se han quedado limitadas frente a la competencia, con retrasos en herramientas prometidas y sin la capacidad de tener una Siri conversacional como sí han logrado Google u OpenAI con Gemini o ChatGPT. Ahora Apple quiere resarcirse y ponerse al día.

Precisamente se espera que esta mejora de funcionalidades con IA de Siri la haga junto con Google, con la que anunció un acuerdo a principio de año. La idea de la compañía sería que esta optimización de Siri fuese transversal a todos los dispositivos, aplicaciones y experiencias de los usuarios en el ecosistema. De este modo también abriría la puerta a que los desarrolladores puedan integrarla mejor.

Más allá de Siri, se espera la actualización de todos los sistemas operativos, aunque en esta ocasión estarán más centrados en la corrección de errores, eficiencia y añadir funcionalidades que mejoren la experiencia. Y es que el año pasado fue el de la unificación de estilos bajo la dinámica de Liquid Glass. Igualmente no se espera el lanzamiento de hardware.

Siri cambia por completo

La keynote inaugural girará en torno a Siri y su renovación total. Y es que el asistente de Apple pasará de ser algo accesorio a vertebrar todos los sistemas operativos de la compañía en general y de la experiencia de usuario en particular.

El primer cambio será su aspecto. Según adelantó el conocido periodista especializado en Apple de Bloomberg, Mark Gurman, Siri cambiará su aspecto y pasará a estar alojado en la Dynamic Island.

Si hasta ahora cuando invocábamos a Siri los bordes del teléfono se iluminaban en tonos multicolores, ahora la respuesta será más sutil aprovechando el cajetín superior con una interfaz oscura que invita a una conversación mayor. Igualmente, se espera que si deslizamos desde la parte superior, se puedan consultar tareas o hacer búsquedas y preguntas directamente.

La gracia de esta nueva Siri, que llegará con Gemini bajo el capó, realizará una doble función: cumplir las promesas de funciones de inteligencia contextual que Apple prometió hace dos años y retrasó hasta ahora y por otro ser mucho más conversacional y capaz.

Siri Apple

Así por ejemplo, se espera que el iPhone sea capaz de sacar información por el contexto que te relaciones con él, donde estás o las preferencias que conoce de ti. Además, de que sea capaz de enlazar comandos para darle varias órdenes a la vez y combinar así diferentes solicitudes en una.

La idea es que Siri sea más conversacional que nunca, que no haya que invocarla cada vez que queramos preguntarle algo, sino que podamos charlar con ella de una forma más natural y cercana. Podrá conectarse a diferentes apps y gestionar tareas por sí mismo, al estilo de lo que Android ya es capaz de hacer.

Sin embargo, el mayor cambio que podemos esperar de Siri es la llegada de una aplicación propia. Al estilo de Gemini o ChatGPT.

Se especula con que iOS, iPadOS y macOS podrían tener su propia aplicación de Siri donde el usuario pueda consultar conversaciones anteriores o sacarle más partido a lo que realmente está buscando. Que no sea únicamente charlar con ella, sino que se permita bucear en la información que devuelve. Además, estas conversaciones estarían sincronizadas a través de iCloud, con lo que podríamos seguir el hilo en cualquier dispositivo.

No es descartable que dentro de la nueva aplicación Apple pueda lanzar su propio buscador con la idea de responder de la forma más rápida posible a las peticiones del usuario sin redirigir a Google o a ChatGPT.

Uno de los grandes focos de esta nueva IA será la privacidad. Después de que Apple haya llevado por bandera el hecho de que "la privacidad es un derecho humano y fundamental", no puede renunciar a esta máxima con la nueva Siri, como sí lo hace la demás competencia.

Se especula con que el usuario será quien decida cuánto tiempo almacena las conversaciones, así como seguirá utilizando el sistema de cifrado de conversaciones y peticiones que trajo con Apple Intelligence en 2024.

Mejor fotografía y ortografía

La mejora en la inteligencia artificial no se quedará únicamente en Siri.

Se espera que se use para mejorar las principales funciones y añadir otras nuevas, siendo el iPhone el que se lleve la mayor parte de los avances y mejoras, ya que es el principal producto de la empresa.

Así por ejemplo, se especula con que pueda mejorar la edición de fotografías, el reencuadre de las mismas o la conversión en 3D para aprovechar la experiencia de visionado en las Apple Vision Pro.

También se especula con que podrían verse mejoras en las métricas de Salud, así como un mayor acompañamiento de los datos para el usuario, para que sepa realmente cómo está su cuerpo en el día a día.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

Otro de los elementos que podría mejorar es el corrector gramatical. Apple elevaría la ya excelente experiencia que mejora los textos y les cambia el tono en función de lo que desee el usuario. Ahora no sólo sería más certero y capaz, sino también más rápido y útil.

Igualmente y buscando la utilidad, remozaría Atajos. Esta aplicación es una de las más potentes de la compañía pero su complejidad inicial hace que sean muchos los usuarios que no le sacan partido. Con la llegada de la nueva IA cambiaría por completo.

En concreto, se espera que gracias al uso de un mayor lenguaje natural, el usuario tenga la capacidad de hacer atajos más fáciles pudiendo el iPhone realizar tareas más específicas para cada usuario.

La despedida de Tim Cook

Más allá de las novedades que llegarán a los sistemas operativos con la IA como reclamo, los focos de la tarde del jueves estarán puestos en Tim Cook.

Será la primera presentación de Cook como todavía CEO de la compañía después de que el pasado abril anunciase que cederá el testigo a John Ternus a partir de septiembre.

De este modo, la keynote inaugural del WWDC servirá como despedida de Cook, después de 15 años al frente de la compañía, después de haber roto récords y abanderar el lanzamiento de nuevas familias de productos como las Vision Pro, el Apple Watch, los chips M o convertir accesorios en categorías de productos por sí mismos, como los AirPods.

No será hasta el 1 de septiembre cuando Ternus asuma su nuevo rol de director ejecutivo y Cook pase a ser el presidente ejecutivo del Consejo de Administración. Pero no se espera otra oportunidad antes de septiembre en la que Cook pueda despedirse arropado por la familia de Apple.

En cualquier caso, para conocer todo lo que Apple tiene preparada para esta jornada inaugural del WWDC, habrá que esperar a las 19:00 horas de España y a que Tim Cook diga su ya icónico "Good morning!"