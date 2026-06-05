El FBI y el MI5 advierten: espías chinos están utilizando LinkedIn para obtener información confidencial

Los servicios de inteligencia occidentales, con el FBI estadounidense y el MI5 británico a la cabeza, han lanzado una seria advertencia global sobre los riesgos de seguridad latentes en las redes profesionales de empleo, concretamente LinkedIn, que es muy popular en España.

Según un comunicado conjunto emitido por estas agencias junto a los gobiernos de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, espías vinculados a la inteligencia china están utilizando de forma activa LinkedIn para persuadir a trabajadores occidentales y empujarlos a compartir información confidencial de carácter estratégico.

El modus operandi detectado por los analistas de ciberseguridad combina técnicas de ingeniería social con identidades corporativas completamente fraudulentas.

El aviso oficial detalla que los agentes de inteligencia de Pekín se hacen pasar por reclutadores en línea y empresas especializadas en recursos humanos que supuestamente representan a compañías falsas ubicadas fuera de las fronteras de China.

El objetivo principal de este despliegue es aproximarse de manera directa a empleados y profesionales con perfiles clave para ganarse su confianza y, en última instancia, obtener información no pública que podría beneficiar directamente los intereses estratégicos del país asiático.

Esta contundente advertencia surge en un momento geopolítico especialmente complejo, donde los gobiernos occidentales siguen alertando sobre el espionaje chino, incluso en un contexto reciente en el que Estados Unidos y el Reino Unido han intentado mejorar y estabilizar sus relaciones diplomáticas con Pekín.

El informe de seguridad subraya un cambio de estrategia importante por parte de los servicios secretos de China.

Logotipo de Linkedin Unsplash

Aunque tradicionalmente suelen recurrir al pirateo informático y a los ciberataques para robar datos masivos, esta nueva alerta evidencia cómo han intensificado sus esfuerzos en cultivar fuentes humanas directas aprovechando la confianza natural que se genera en los sitios web y las comunidades públicas de empleo en internet.

El fin último de los servicios de inteligencia militar de China es adquirir información privilegiada en los ámbitos militar, político y económico para proporcionar a su gobierno una ventaja estratégica y táctica sobre los conocidos como "Cinco Ojos", la histórica alianza de recopilación de inteligencia formada por las cinco naciones firmantes del comunicado.

Para lograrlo, los espías buscan establecer relaciones a largo plazo con personas que dispongan de autorización de seguridad y personal militar, con especial énfasis en la región del Indo-Pacífico.

Sin embargo, el radar de captación es amplio e incluye también a periodistas, académicos y empleados de centros de investigación. Los objetivos son rigurosamente seleccionados tras analizar sus currículums públicamente expuestos en la red social.

Las agencias recuerdan que incluso la información que no está clasificada como secreta puede resultar de enorme utilidad para los espías, particularmente si se combina de forma analítica con otros datos sensibles para moldear las decisiones políticas de Pekín.

Ante la gravedad de estas acusaciones, portavoces de LinkedIn han reaccionado con firmeza declarando que la creación de cuentas falsas o la suplantación de identidad constituyen una clara violación de sus términos de servicio.

La red social profesional ha asegurado a TechCrunch que permanece totalmente enfocada en detectar y frenar cualquier tipo de abuso patrocinado por estados, garantizando que continuará aplicando de forma estricta sus políticas de seguridad para eliminar perfiles falsos y proteger la integridad de todos sus usuarios.