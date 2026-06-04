Los expertos alertan: la sofisticada estafa de WhatsApp en la que caes en 5 minutos y que te puede costar casi 600 €

Las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, ya no son solo herramientas de comunicación cotidianas, sino que se han convertido en el terreno de caza favorito de las organizaciones cibercriminales, quienes buscan robar cuentas y dinero fácilmente. Para ello usan una variedad de estafas, entre las que destaca una nueva en la que caes en 5 minutos y que te puede costar casi 600 euros.

Un estudio global de la firma de ciberseguridad Kaspersky ha puesto cifras, por primera vez, al impacto financiero y psicológico de estos fraudes digitales. Los datos obtenidos en España resultan contundentes, confirmando que las ciberestafas cometidas a través de plataformas tan populares como WhatsApp cuestan una media de 577 euros por víctima en España, ejecutándose además a una velocidad pasmosa que desarma a los usuarios.

El análisis revela que este tipo de delitos digitales se ha profesionalizado hasta límites insospechados. Los atacantes logran que sus víctimas caigan en la trampa en cuestión de minutos, a menudo entregando su dinero o sus datos personales confidenciales antes siquiera de tener el tiempo físico necesario para sospechar que algo va mal.

Detrás de esta efectividad se encuentran redes delictivas altamente estructuradas que saben perfectamente cómo manipular el comportamiento humano bajo la presión de la urgencia. Lo que más preocupa a los expertos en seguridad es la vertiginosa rapidez con la que se consuman estos ataques telefónicos.

Más de la mitad de las estafas en España, concretamente el 64,4 %, se completan de principio a fin en menos de 30 minutos. De hecho, un preocupante 14 % de los afectados admite haber transferido fondos o revelado información de carácter privado en un plazo inferior a los cinco minutos desde el primer mensaje recibido en su terminal.

Para lograr semejante efectividad, las mafias digitales despliegan complejas estrategias multicanal que confunden por completo al usuario. El 63 % de los fraudes no se limitan a una sola aplicación, sino que van saltando de una plataforma a otra para dificultar el rastreo y simular la legitimidad del proceso.

Habitualmente, el engaño arranca mediante un mensaje de texto tradicional SMS o iMessage, que representa el 47,2 % de los casos iniciales, para luego forzar el traslado de la conversación a WhatsApp, que acumula el 46 %, o en menor medida a Telegram, con un 18,4 %, replicando a la perfección las notificaciones oficiales.

Fotomontaje inspirado en WhatsApp Manuel Ramírez

Los tiempos de los mensajes toscos o las solicitudes de dinero repletas de faltas de ortografía han quedado definitivamente atrás. Casi la mitad de las víctimas españolas, el 48,8 %, sospecha que los ciberdelincuentes recurrieron a la inteligencia artificial (IA) para perfeccionar la suplantación.

Mediante la generación automática de textos fluidos, la clonación de la voz de familiares o la manipulación visual de fotografías y vídeos, los criminales imitan el estilo de comunicación exacto de personas del entorno cercano de la víctima o de marcas comerciales de absoluta confianza. Esta evolución de la tecnología hace que los fraudes afecten por igual a todas las generaciones, desde los nativos digitales de la generación Z hasta los adultos de la generación X.

Por otra parte, el botín inicial del atacante no siempre es el dinero directo en el primer contacto, sino la recopilación de datos que faciliten ataques posteriores más destructivos. La información más codiciada por los delincuentes en las aplicaciones de mensajería incluye principalmente los números de teléfono, seguidos muy de cerca por los nombres completos de las víctimas y sus direcciones de correo electrónico.

Estos datos se guardan para cometer suplantaciones de identidad futuras o para dar mayor veracidad a próximos ataques dirigidos a la misma persona, lo que explica por qué el 28 % de los afectados confiesa haber caído en tres o más fraudes en solo seis meses.

Perder una cantidad media de 577 euros supone un golpe inmediato y severo para las economías domésticas, puesto que equivale a recursos destinados habitualmente a la alimentación, el pago de facturas, el transporte o el cuidado de los niños.

Aunque un porcentaje considerable pierde sumas inferiores a los 135 euros, uno de cada diez afectados sufre desfalcos que superan los 1.350 euros. Además, los expertos recuerdan que el daño emocional persiste mucho después de la pérdida económica, provocando profundas secuelas de ira, frustración, malestar y tristeza en prácticamente el 40% de las víctimas.

Para frenar esta oleada de fraudes que se camuflan en las conversaciones diarias, los especialistas insisten en la importancia de romper el impulso de urgencia que intentan imponer los delincuentes. La primera regla fundamental consiste en detenerse a reflexionar unos segundos antes de reaccionar ante cualquier mensaje que exija un pago o el envío de datos.

Asimismo, resulta crucial verificar siempre la identidad de quien nos escribe de manera totalmente independiente, llamando por teléfono al número oficial del familiar o amigo si afirma habernos contactado desde un número desconocido por una supuesta emergencia.

Por último, los analistas recomiendan proteger de forma robusta las cuentas mediante contraseñas únicas y utilizar herramientas de seguridad avanzadas en el móvil capaces de monitorizar el dispositivo y bloquear proactivamente los enlaces sospechosos antes de que se conviertan en una amenaza real.