Adiós a pagar con Bizum en tiendas físicas, por ahora: una de las novedades más esperadas no llegará este verano

Esta semana iba a ser una de las más importantes en el sector de los pagos con el móvil, con el lanzamiento de Bizum Pay, el nuevo servicio de la plataforma que permite realizar pagos en tiendas físicas igual que con una tarjeta.

De hecho, el pasado 18 de mayo ya dio inicio un periodo de prueba en grupos controlados de usuarios, por el cual algunos bancos y terminales de pago empezaron a ganar compatibilidad con Bizum Pay, antes de su lanzamiento definitivo para todo el mundo.

Sin embargo, fuentes de Bizum han aclarado a CincoDías que finalmente el lanzamiento no se producirá en los plazos determinados, y ahora la compañía no espera tenerlo en marcha para todo el mundo hasta después del verano.

Hasta ahora, Bizum se ha centrado en permitir envíos de dinero entre cuentas, usando únicamente el número de teléfono y sin necesidad de compartir más información como el número de la cuenta bancaria. Muchos bancos ya la han adoptado en España como una solución rápida, directa y muy popular, especialmente entre los más jóvenes.

El siguiente paso en la expansión de Bizum era obvio, las tiendas físicas donde Visa y Mastercard reinan con autoridad. La solución era Bizum Pay, una aplicación similar a Google Pay y Apple Pay que, una vez instalada en el móvil, iba a permitir la conexión con los lectores de tarjeta y datáfonos usados en los comercios.

De esta manera, Bizum se iba a convertir en algo más que una manera de enviar dinero desde nuestra cuenta del banco, al ganar compatibilidad con tarjetas bancarias que íbamos a poder añadir a nuestro móvil; sin embargo, ese es precisamente el problema.

Y es que el retraso de Bizum Pay se debe a la necesidad de completar los procesos de certificación necesarios para integrar las tarjetas de Visa y Mastercard; sin la aprobación de estas grandes compañías, Bizum Pay no puede usar las tarjetas de los usuarios para pagos.

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Ese es el motivo por el que la app de Bizum Pay ni siquiera ha aparecido en las tiendas de apps como Google Play para Android o App Store para iPhone. Sin completar esta integración, la app por sí sola realmente no sirve de mucho.

Desde la compañía afirman que, de todas maneras, el lanzamiento se iba a realizar de manera progresiva, precisamente para poder reaccionar ante este tipo de problemas antes de que afecten a toda la base de usuarios.

En Bizum achacan los problemas con los trámites en que su app es demasiado innovadora, ya que no solo permitirá realizar pagos con tarjeta como ya permiten Google Pay y Apple Pay, sino que también se mantiene el pago de cuenta a cuenta propio de Bizum.

En otras palabras, desde una única app tendremos acceso a todas nuestras necesidades de pago, ya sea para usar una de nuestras tarjetas o para enviar dinero de manera directa. Es esta característica única la que parece haberse convertido en un obstáculo.

Bizum asegura que ha trabajado activamente para completar los requerimientos que han impuesto tanto Visa como Mastercard en las últimas semanas, y tiene la esperanza de que los trámites finalicen próximamente.

Esta esperanza viene del hecho de que, en el fondo, los pagos con tarjeta en Bizum Pay funcionan igual que en otras billeteras digitales: Bizum no cuenta con su propia tarjeta ni interviene en la transacción, sino que simplemente sirve como intermediario para ofrecer los datos de la tarjeta al lector del comercio.

Por su parte, tanto Visa como Mastercard han alabado a Bizum Pay y han declarado que sus tarjetas estarán disponibles en la app, pero es innegable que ya deben ver a la plataforma como una posible rival en el futuro de los pagos.