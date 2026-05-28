Siri va a cambiar para siempre: iOS 27 se filtra con la mayor renovación de la historia del asistente de Apple

A estas alturas, es más que evidente que Apple se ha quedado muy atrás en la carrera de la inteligencia artificial, con proyectos como Apple Intelligence que no están a la altura de lo que compañías como Google y OpenAI están haciendo.

Eso puede cambiar con iOS 27, la nueva versión del sistema operativo que será presentada en el WWDC que se celebra el próximo 8 de junio y que estrenará una renovación completa de Siri que tendrá poco que ver con la actual.

Mark Gurman de Bloomberg ha publicado un avance de cómo será este nuevo asistente para iPhone, iPad y mac, incluyendo imágenes creadas por el medio que pueden ayudarnos a hacernos una mejor idea de las mejoras.

El objetivo de Apple es hacer realidad las promesas que hizo en el 2024, cuando el sector de la IA aún estaba dando sus primeros pasos. Para ello, la compañía ha dedicado el último año a reconstruir partes de Siri desde cero, como una reinterpretación de su visión de la IA.

De esta manera, el nuevo Siri incluirá las funciones anunciadas hace dos años, incluyendo la capacidad de comprender datos personales y analizar el contenido de la pantalla; sin embargo, eso será sólo el principio, gracias a la alianza de Apple con Google que le permite usar la tecnología de Gemini.

Eso incluye una nueva interfaz y una nueva app exclusiva para Siri, que también estará siempre presente en la isla dinámica como un agente que en todo momento estará disponible para ejecutar las órdenes del usuario por todo el sistema operativo y dentro de las apps.

Imagen renderizada de cómo será el nuevo Siri con IA Bloomberg Omicrono

Por una parte, si simplemente llamamos a Siri como siempre (con un comando de voz o manteniendo pulsado el botón de encendido), aparecerá una nueva animación de Siri en la isla dinámica; este modo está pensado para búsquedas y órdenes de voz, como siempre.

Lo interesante llega con el segundo método para usar el nuevo Siri. Los usuarios podrán deslizar hacia abajo desde el centro de la pantalla del iPhone para lanzar una nueva interfaz de "Búsqueda o pregunta" ("Search or Ask").

Esta pantalla es accesible desde cualquier menú, aplicación o página web que estemos usando en ese momento, y será una experiencia más completa para ejecutar tareas o hacer preguntas que tengamos.

Imagen renderizada de cómo será el nuevo Siri con IA Bloomberg Omicrono

Desde este menú también tendremos acceso rápido a nuestras apps más usadas, búsquedas web recientes, o funciones como tomar una nota de voz. También se mostrará un panel con la previsión meteorológica de la mañana o la tarde.

Desde esta interfaz los usuarios podrán iniciar apps, empezar a escribir un mensaje, preguntar sobre el tiempo, añadir citas en el calendario, buscar en notas, ejecutar atajos o buscar en la web usando el nuevo sistema de IA de Apple. Los resultados salen de la isla dinámica como tarjetas. Por último, si queremos la experiencia de un 'chatbot' al estilo ChatGPT, podemos deslizar hacia abajo otra vez.

Además de la nueva versión de Siri basada en la tecnología de Gemini, Apple va a abrir esta sección a agentes de IA de otras compañías, empezando por ChatGPT, que aparecerá como una opción gracias a la alianza con OpenAI, pero también se podrá usar Gemini de Google y Claude de Anthropic.

Integración de Siri en la app de cámara del iPhone Bloomberg Omicrono

Por su parte, la nueva app de Siri es más parecida a esos rivales, y cuenta con las mismas funciones como un historial de conversaciones. Funciona de manera similar, con conversaciones con el asistente y la capacidad de usar documentos y fotografías como contexto o análisis.

El nuevo Siri también estará integrado en las apps de Apple, incluyendo la de Cámara con un modo dedicado junto con los de foto y vídeo. Al seleccionarlo, las fotos que hagamos se usarán como contexto para analizarlas o hacer preguntas de lo que estamos viendo.

Todas estas novedades llegarán con iOS 27, cuyo lanzamiento se espera para el próximo mes de septiembre y puede ser el último gran logro de Tim Cook antes de su despedida como CEO de Apple.