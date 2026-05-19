Ya entró en vigor: la nueva ley de la UE hace que Apple y Google pierdan 6 millones de usuarios y obliga a cambios en el móvil

Cuando la Ley de Mercados Digitales (DMA por sus siglas en inglés) fue presentada, había serias dudas de que realmente fuese a servir para su cometido inicial: poner un límite al poder que tienen las grandes compañías tecnológicas sobre el mercado y los consumidores.

Sin embargo, poco a poco empiezan a notarse algunos cambios, como ha confirmado Mozilla, la desarrolladora de uno de los navegadores web alternativos más importantes, Firefox.

La organización ha confirmado que, desde que la DMA se puso en marcha, las instalaciones de su navegador se han disparado en smartphones y otros dispositivos móviles, gracias a una de las medidas más polémicas: la pantalla para elegir navegador.

La DMA obliga a las grandes plataformas de móviles (en otras palabras, iOS y Android) a implementar una pantalla que permita al usuario instalar otro navegador web aparte del que viene preinstalado por defecto, Safari y Chrome respectivamente.

Aunque es cierto que la mayoría de los usuarios simplemente escoge el navegador por defecto, Mozilla ha demostrado que esta medida ayuda a descubrir nuevos navegadores y a facilitar su instalación.

Los efectos se han notado más en la plataforma de Apple, donde Firefox ha crecido nada menos que un 113%, mientras que en Android el crecimiento ha sido del 12%. Una diferencia que se puede explicar por el hecho de que la plataforma de Google siempre ha sido más abierta y muchos usuarios de iPhone puede que ni siquiera supieran que podían usar Firefox en su móvil.

Sede central de la Mozilla Corporation, desarrolladora de Firefox Mozilla El Androide Libre

Estos datos se traducen en una ganancia neta de 6 millones de usuarios nuevos para Mozilla, que aunque suponen una pequeña gota en el enorme mercado global de navegadores, para un programa que estaba en caída desde hace años puede suponer la sangre nueva que necesitaba para sobrevivir.

Firefox no es el único beneficiado. DuckDuckGo, el buscador privado, también tiene su propio navegador, y sus creadores han confirmado que ha ganado un 40% de usuarios en Android desde la llegada de la DMA.

Sin embargo, no es ningún secreto que Chrome sigue siendo el navegador web más usado, con diferencia; según datos de Statcounter, mantiene el 68,02% del mercado, y de hecho, creció en el último mes, mientras que Firefox se mantiene en un 2,26%.

En España, Chrome es incluso más dominante, con un 72,05% de cuota, seguido muy de lejos por Safari con un 15,3% y Firefox en cuarta posición con un 2,73%.

El tercer lugar del podio está ocupado por Edge, el navegador que viene instalado por defecto en Windows 11 y el heredero de Internet Explorer. Pero es precisamente por eso que en Mozilla creen que la DMA se queda corta.

De hecho, Mozilla ha pedido que las mismas reglas de la DMA, que por ahora son exclusivas de dispositivos móviles, también se apliquen a sistemas de escritorio como Windows, alegando que Microsoft usa tácticas engañosas para convencer a los usuarios de usar su navegador.

Si consigue convencer a la Comisión Europea, en un futuro próximo cuando compremos un portátil Windows o un MacBook podríamos ver una pantalla que nos permita descargar e instalar el navegador que queramos sin tener que abrir Edge o Safari para ello.