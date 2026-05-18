Ya es oficial: así puedes usar el nuevo Bizum Pay para pagar en tiendas físicas en toda España

Hubo un tiempo en el que sacar la cartera era un acto mecánico, casi litúrgico. En España, sin embargo, esa hegemonía empezó a resquebrajarse no por el empuje de los gigantes de Silicon Valley, sino por una apuesta colectiva de la propia banca. Bizum.

Concebido inicialmente como una herramienta para ajustar las cuentas tras una cena entre amigos o para pagar a medias el regalo de un cumpleaños, el servicio ha ido mutando. Primero saltó al comercio electrónico y ahora al comercio a pie de calle. Esta nueva opción se llama Bizum Pay.

Para evitar problemas de seguridad o sistemas complejos de uso, Bizum Pay se apoya en la tecnología NFC, la misma que da vida a Apple Pay, Google Wallet o a las propias tarjetas bancarias sin contacto que todos llevamos encima.

Para el usuario, la teoría nos dice que el proceso debería ser coser y cantar. Bastaría con acercar el smartphone al datáfono del comercio, independientemente de si este es un gigante de la distribución o la pequeña mercería del barrio, y la transacción se completaría de forma instantánea.

El dinero viajaría de nuestra cuenta bancaria a la del establecimiento en cuestión de segundos, sin fricciones y con la familiaridad de una marca en la que los españoles confían. Es una jugada maestra con la que Bizum aspira a mirar de tú a tú a titanes de la industria como Visa o Mastercard.

https://s3.elespanol.com/2026/05/14/actualidad/1003744246878_262969782_1706x960.jpg Europa Press / Banco de España.

Sin embargo, cuando pasamos de los comunicados de prensa a la realidad, vemos inconvenientes. La gran paradoja de este lanzamiento radica en que, aunque hoy mismo quieras ir a tu tienda más cercana a estrenar el servicio, es muy probable que no puedas.

El problema no es de Bizum, ni de la tecnología NFC, ni de los datáfonos de los comercios, que ya están perfectamente preparados para recibir este tipo de pagos. El verdadero cuello de botella, el gran freno de mano que empaña este despliegue, se encuentra en los despachos de las propias entidades bancarias.

A pesar de que Bizum es una criatura nacida de la colaboración de la banca española, la implementación de Bizum Pay se está gestionando de una manera fragmentada.

Para poder activar esta nueva funcionalidad, el usuario depende por completo de que su banco haya decidido subirse al carro desde el primer día, actualizando su aplicación móvil correspondiente y habilitando el soporte específico para Bizum Pay. La propia web tiene un buscador para saber si nuestra entidad está actualizada.

Mientras que algunas entidades financieras como BBVA o Sabadell han hecho los deberes a tiempo y permiten configurar el servicio en cuestión de un par de clics dentro de sus herramientas digitales, otros bancos todavía mantienen una postura de espera, dejando a millones de clientes potenciales compuestos y sin novio.

Esto introduce una capa extra de complejidad en la configuración. El usuario no solo debe comprobar si su banco es compatible con Bizum Pay, sino que además debe desentrañar el proceso específico para usar esa funcionalidad dentro de la app de su teléfono móvil.

No es un proceso intuitivo para el gran público, y cualquier paso adicional en una configuración es un porcentaje directo de usuarios que abandonan el intento por el camino. Lo que se prometía como una experiencia universal y unificada corre el riesgo de convertirse en un laberinto de compatibilidades según el teléfono que tengas en el bolsillo y la sucursal donde guardes tus ahorros.

El potencial transformador de Bizum Pay es innegable. En un país donde el uso del efectivo sigue en retroceso constante y donde los pagos móviles ya forman parte del paisaje cotidiano, una solución nacional, respaldada por la seguridad de los grandes bancos y con una base de usuarios activos tan gigantesca como la de Bizum, tenía todo a su favor para reventar el mercado desde el minuto uno.

La comodidad de centralizar los pagos entre particulares, las compras online y el gasto en tiendas físicas bajo un mismo paraguas digital es un acierto, sobre todo si tenemos en cuenta también la soberanía monetaria, al no depender de empresas extranjeras.

Nos encontramos, por tanto, ante un lanzamiento agridulce. La tecnología está lista, los comercios están preparados y los usuarios están deseando simplificar aún más su día a día digital. Sin embargo, falta una estrategia conjunta, contundente y simultánea por parte de todo el sector bancario.

Quizás el 1 de junio, cuando Bizum Pay tenga su propia aplicación solo esto se haya solucionado y la forma de pago sea similar a la de Google Wallet o Apple Pay.