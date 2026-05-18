Apple se alía con Google contra la UE: no le gusta la nueva política de inteligencia artificial que quiere aprobar Europa

Europa se ha convertido en un laboratorio de regulación tecnológica que amenaza, sobre todo, a las empresas estadounidenses, que son las que lideran el sector.

La última batalla no se libra en los tribunales, sino en los despachos de la Comisión Europea, donde las grandes corporaciones se ven obligadas a defender sus ecosistemas frente a normativas que buscan homogeneizar la innovación.

El último episodio de este enfrentamiento sitúa a Apple en una posición curiosa, la de defender a Google. La UE quiere que Google permita en Android la competencia a nivel de sistema de diferentes sistemas de inteligencia artificial.

Pero las exigencias comunitarias que buscan forzar esta apertura, según la compañía de Cupertino, podrían diluir la identidad y la seguridad de sus plataformas.

La controversia surge a raíz de las presiones para que los sistemas operativos móviles permitan una integración absoluta y sin fricciones de herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por terceros, incluyendo a su principal competidor, Google.

La Unión Europea, bajo el paraguas de la Ley de Mercados Digitales, insiste en que la interoperabilidad debe ser total, permitiendo que cualquier actor del mercado pueda incrustarse en el tejido de un sistema operativo ajeno con las mismas facilidades que las herramientas nativas.

Ante esto, la respuesta de la firma dirigida por Tim Cook no se ha hecho esperar, marcando una línea roja que define su filosofía corporativa desde su fundación, la del control absoluto sobre la experiencia del usuario y la protección de su arquitectura tecnológica.

Apple Intelligence

Para entender este movimiento, es necesario analizar el trasfondo de lo que Europa denomina un mercado digital justo. Bajo este argumento, las autoridades regulatorias quieren que si una empresa ha desarrollado un ecosistema cerrado que ha cogido cierto tamaño, deba abrirlo a competidores directos, que querrían usar esa misma infraestructura.

Apple argumenta que forzar la inclusión de sistemas de inteligencia artificial de Google u otros gigantes del sector no solo vulnera su derecho a decidir sobre su propio producto, sino que introduce vulnerabilidades críticas en la privacidad de los usuarios, un baluarte que la marca ha utilizado como principal argumento de venta durante la última década.

Desde la perspectiva de la firma californiana, la inteligencia artificial no es un añadido estético o una aplicación secundaria que pueda sustituirse sin consecuencias. Es una capa profunda que interactúa con los datos más sensibles del individuo, desde sus patrones de comportamiento hasta su información biométrica.

Permitir que órdenes europeas dictaminen cómo y cuándo deben integrarse los servicios de Google en este entramado es, a efectos prácticos, expropiar la gestión del diseño de software. La resistencia de la compañía no es un capricho corporativo, sino una defensa existencial de lo que significa su marca en el mercado global.

Un iPhone con las apps de ChatGPT y Gemini Unsplash El Androide Libre

Obviamente Apple se pone del lado de Google no por deferencia, sino porque sabe que, de triunfar la propuesta europea con su competidor, la siguiente en la lista sería ella. Y no quiere que su nueva Siri tenga que competir en igualdad de condiciones contra Gemini, Claude y otros sistemas que se podría integrar, si la normativa se aplica, a nivel de sistema en los iPhone.

Y es que la empresa americana sabe que la diferencia entre tener una app instalada e integrar una IA a nivel de sistema es enorme. Es por eso, de hecho, que OpenAI ahora está enfrentada a Apple.

A medida que los plazos de cumplimiento de las normativas comunitarias se aproximan, la tensión política no hace más que aumentar. Apple se encuentra en la tesitura de tener que elegir entre acatar unas directrices que desvirtúan su producto estrella o enfrentarse a sanciones multimillonarias que podrían mermar su capacidad operativa en el viejo continente.

Sin embargo, la postura adoptada demuestra que la dirección de la empresa es consciente de que ceder en este aspecto sentaría un precedente peligroso que afectaría a futuros desarrollos en todo el mundo, no solo en territorio europeo.

En última instancia, este conflicto trasciende la rivalidad comercial entre dos gigantes de Silicon Valley. Lo que está en juego es el derecho de una corporación a mantener la integridad de su obra frente al intervencionismo estatal.