Golpe a las IPTV: esta es la forma legal más barata de ver El Clásico entre el Barcelona y Real Madrid de este domingo
El FC Barcelona puede proclamarse campeón de Liga 2026 si resulta vencedor en este partido que juega contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.
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Este domingo 10 de mayo de 2026, el mundo del fútbol se detiene. El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan en el Spotify Camp Nou en lo que promete ser el partido definitivo para decidir el título de LALIGA EA SPORTS 2025/2026. Con la jornada 35 en juego y una diferencia importante en la tabla, la expectación es máxima.
Son muchos los aficionados que querrán ver este partido por televisión, y sin recurrir a listas IPTV piratas que cada vez sufren más bloqueos y multas en España.
Este año, las plataformas han abierto la mano con ofertas agresivas. Estas son las opciones más baratas y legales para seguir el Clásico desde cualquier dispositivo.
Movistar Plus+ (La opción más barata y universal)
La gran sorpresa de esta temporada es que el Clásico no está restringido exclusivamente a los paquetes caros de fibra y móvil. Movistar ha decidido emitir el encuentro a través de su canal principal (dial 7), accesible mediante su aplicación OTT.
- Precio: Precio: 9,99 € al mes (Plan Libre).
- ¿Qué incluye?¿Qué incluye? Acceso al partido Barcelona - Real Madrid, un partido de Champions por jornada, estrenos de cine y series.
- Ventaja: No necesitas ser cliente de Movistar Fibra. Puedes contratarlo seas de Digi, Vodafone, Orange o cualquier otra operadora.
- Enlace: movistarplus.es
Esta es, sin duda, la "muerte definitiva del IPTV". Por menos de diez euros y con calidad 4K garantizada (según el dispositivo), puedes ver el Clásico de forma totalmente legal y sin cortes.
DAZN: El plan fútbol para los rezagados
Aunque los derechos de este Clásico en particular pertenecen principalmente a la señal de Movistar, DAZN sigue siendo una opción robusta si ya eres suscriptor o si buscas un paquete deportivo más amplio que incluya la Premier League o la Fórmula 1.
- Precio: Desde 29,99 €/mes (Plan Fútbol mensual sin permanencia) o 19,99 €/mes con el plan anual fraccionado.
- ¿Qué incluye?¿Qué incluye? 5 partidos por jornada de LALIGA (comprobar disponibilidad del Clásico según sorteo de lotes), Premier League, y Liga F.
- Enlace: dazn.com
Orange TV: Todo el fútbol en un solo lugar
Para aquellos que no quieren complicaciones y buscan la máxima calidad de emisión sin depender del ancho de banda del streaming puro, Orange sigue ofreciendo su paquete "Love Fútbol".
- Precio: Desde 107 €/mes (incluye fibra 1Gb, dos líneas móviles y todo el fútbol).
- Ventaja:Ventaja: Incluye los canales de Movistar LALIGA y DAZN LALIGA en el mismo descodificador. Es la opción ideal para bares o casas con muchos aficionados donde no se quiere perder ni un segundo de la jornada.
- Enlace: orange.es
Comparativa de precios para ver El Clásico (10 de mayo 2026)
Plataforma
Precio
Permanencia
Método de acceso
Movistar Plus+ (App)
9,99 €
No
App (Smart TV, Móvil, PC)
DAZN (Plan Fútbol)
29,99 €
No
App / Web
Movistar (Fusión/M+)
Desde 110 €
Varía
Descodificador / Satélite
Orange TV (Love)
Desde 107 €
12 meses
Descodificador
Desde finales de 2024, la lucha contra la piratería en España ha dado un vuelco judicial. Las operadoras ahora tienen la potestad de identificar a los usuarios finales que se conectan a servidores de redes IPTV ilegales.
Además del riesgo legal (con multas que ya han empezado a tramitarse para usuarios reincidentes), el IPTV en eventos de altísima demanda como un Barcelona-Real Madrid suele presentar diversos problemas.
- Retraso (Lag): Puedes escuchar el gol del vecino 30 segundos antes de verlo.
- Cortes constantes: Los servidores piratas colapsan ante los millones de conexiones simultáneas.
- Malware: Muchas apps de IPTV "gratuitas" contienen troyanos para robar datos bancarios.
Detalles del partido: Horario y dónde se juega
- Encuentro: FC Barcelona vs Real Madrid (Jornada 35 - LALIGA EA SPORTS).
- Fecha: Domingo, 10 de mayo de 2026.
- Hora:Hora: 21:00 horas (España peninsular).
- Estadio: Spotify Camp Nou (Barcelona).
- Árbitro: Por confirmar por el Comité Técnico de Árbitros.
¿Cómo contratarlo rápido?
Si quieres ver el partido hoy mismo, el proceso con la aplicación de Movistar Plus+ es casi instantáneo:
- Entras en su web.
- Te registras con un correo y tarjeta de crédito (como Netflix).
- Descargas la app en tu Smart TV o tablet o móvil.
- Buscas el dial 7 o el banner del Clásico.