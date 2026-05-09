Golpe a las IPTV: esta es la forma legal más barata de ver El Clásico entre el Barcelona y Real Madrid de este domingo

Este domingo 10 de mayo de 2026, el mundo del fútbol se detiene. El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan en el Spotify Camp Nou en lo que promete ser el partido definitivo para decidir el título de LALIGA EA SPORTS 2025/2026. Con la jornada 35 en juego y una diferencia importante en la tabla, la expectación es máxima.

Son muchos los aficionados que querrán ver este partido por televisión, y sin recurrir a listas IPTV piratas que cada vez sufren más bloqueos y multas en España.

Este año, las plataformas han abierto la mano con ofertas agresivas. Estas son las opciones más baratas y legales para seguir el Clásico desde cualquier dispositivo.

Movistar Plus+ (La opción más barata y universal)

La gran sorpresa de esta temporada es que el Clásico no está restringido exclusivamente a los paquetes caros de fibra y móvil. Movistar ha decidido emitir el encuentro a través de su canal principal (dial 7), accesible mediante su aplicación OTT.

Precio: Precio: 9,99 € al mes (Plan Libre).

Precio: 9,99 € al mes (Plan Libre). ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Acceso al partido Barcelona - Real Madrid, un partido de Champions por jornada, estrenos de cine y series.

¿Qué incluye? Acceso al partido Barcelona - Real Madrid, un partido de Champions por jornada, estrenos de cine y series. Ventaja: No necesitas ser cliente de Movistar Fibra. Puedes contratarlo seas de Digi, Vodafone, Orange o cualquier otra operadora.

No necesitas ser cliente de Movistar Fibra. Puedes contratarlo seas de Digi, Vodafone, Orange o cualquier otra operadora. Enlace: movistarplus.es

Esta es, sin duda, la "muerte definitiva del IPTV". Por menos de diez euros y con calidad 4K garantizada (según el dispositivo), puedes ver el Clásico de forma totalmente legal y sin cortes.

Imagen promocional de Movistar+ Omicrono

DAZN: El plan fútbol para los rezagados

Aunque los derechos de este Clásico en particular pertenecen principalmente a la señal de Movistar, DAZN sigue siendo una opción robusta si ya eres suscriptor o si buscas un paquete deportivo más amplio que incluya la Premier League o la Fórmula 1.

Precio: Desde 29,99 €/mes (Plan Fútbol mensual sin permanencia) o 19,99 €/mes con el plan anual fraccionado.

Desde 29,99 €/mes (Plan Fútbol mensual sin permanencia) o 19,99 €/mes con el plan anual fraccionado. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? 5 partidos por jornada de LALIGA (comprobar disponibilidad del Clásico según sorteo de lotes), Premier League, y Liga F.

¿Qué incluye? 5 partidos por jornada de LALIGA (comprobar disponibilidad del Clásico según sorteo de lotes), Premier League, y Liga F. Enlace: dazn.com

Orange TV: Todo el fútbol en un solo lugar

Para aquellos que no quieren complicaciones y buscan la máxima calidad de emisión sin depender del ancho de banda del streaming puro, Orange sigue ofreciendo su paquete "Love Fútbol".

Precio: Desde 107 €/mes (incluye fibra 1Gb, dos líneas móviles y todo el fútbol).

Desde (incluye fibra 1Gb, dos líneas móviles y todo el fútbol). Ventaja: Ventaja: Incluye los canales de Movistar LALIGA y DAZN LALIGA en el mismo descodificador. Es la opción ideal para bares o casas con muchos aficionados donde no se quiere perder ni un segundo de la jornada.

Ventaja: Incluye los canales de Movistar LALIGA y DAZN LALIGA en el mismo descodificador. Es la opción ideal para bares o casas con muchos aficionados donde no se quiere perder ni un segundo de la jornada. Enlace: orange.es

Comparativa de precios para ver El Clásico (10 de mayo 2026)

Plataforma Precio Permanencia Método de acceso Movistar Plus+ (App) 9,99 € No App (Smart TV, Móvil, PC) DAZN (Plan Fútbol) 29,99 € No App / Web Movistar (Fusión/M+) Desde 110 € Varía Descodificador / Satélite Orange TV (Love) Desde 107 € 12 meses Descodificador

Desde finales de 2024, la lucha contra la piratería en España ha dado un vuelco judicial. Las operadoras ahora tienen la potestad de identificar a los usuarios finales que se conectan a servidores de redes IPTV ilegales.

Además del riesgo legal (con multas que ya han empezado a tramitarse para usuarios reincidentes), el IPTV en eventos de altísima demanda como un Barcelona-Real Madrid suele presentar diversos problemas.

Retraso (Lag): Puedes escuchar el gol del vecino 30 segundos antes de verlo. Cortes constantes: Los servidores piratas colapsan ante los millones de conexiones simultáneas. Malware: Muchas apps de IPTV "gratuitas" contienen troyanos para robar datos bancarios.

Interior del Spotify Camp Nou FC Barcelona

Detalles del partido: Horario y dónde se juega

Encuentro: FC Barcelona vs Real Madrid (Jornada 35 - LALIGA EA SPORTS).

FC Barcelona vs Real Madrid (Jornada 35 - LALIGA EA SPORTS). Fecha: Domingo, 10 de mayo de 2026.

Domingo, 10 de mayo de 2026. Hora: Hora: 21:00 horas (España peninsular).

Hora: 21:00 horas (España peninsular). Estadio: Spotify Camp Nou (Barcelona).

Spotify Camp Nou (Barcelona). Árbitro: Por confirmar por el Comité Técnico de Árbitros.

¿Cómo contratarlo rápido?

Si quieres ver el partido hoy mismo, el proceso con la aplicación de Movistar Plus+ es casi instantáneo: