La UE cambia las normas: logra un importante acuerdo para prohibir que la IA genere imágenes sexuales falsas

La regulación de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea, que lleva meses tratando de definir un marco común para limitar sus riesgos. Frente a este proceso más prolongado, el Estado de la Ciudad del Vaticano ya ha dado pasos más ágiles con una normativa propia. En Bruselas, el debate se ha intensificado en torno a los usos más controvertidos de esta tecnología: la creación de imágenes sexuales falsas.

Según informan desde Reuters, los estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para suavizar las normas históricas sobre inteligencia artificial y prohibir en la Unión Europea que dichas herramientas puedan "desnudar" a personas sin su consentimiento.

La nueva reglamentación, de la que ya se habló con anterioridad y que se aplicará a partir del 2 de diciembre de 2026, surge como respuesta al contenido generado por xAI Grok, el chatbot de Elon Musk en X (Twitter), y a los deepfakes de contenido sexual explícito producidos por dicha herramienta.

Cabe recordar que el asistente de inteligencia artificial de Elon Musk permitía a los usuarios solicitar la creación de imágenes muy realistas de adultos e, incluso, niños desnudos a partir de fotos reales, sin su autorización ni consentimiento. Lo que hizo saltar las alarmas en todo el mundo.

"Para finales de este año, todos, pero especialmente las mujeres y las niñas, estarán a salvo de las horribles aplicaciones de contenido erótico que están ampliamente disponibles en el mercado de la UE. Hoy ponemos fin de forma definitiva a este tipo de violencia contra las personas y los niños", declaró el diputado neerlandés Kim van Sparrentak.

Fotomontaje con una de las fotografías modificadas de Grok. Manuel Fernández | Grok Omicrono | X

Las regulaciones sobre inteligencia artificial, impulsadas inicialmente por la preocupación sobre su impacto en menores, trabajadores, empresas y la ciberseguridad, continúan siendo consideradas entre las más exigentes a nivel global incluso tras las últimas modificaciones.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, alertó recientemente sobre la circulación de imágenes falsas creadas con IA en las que aparece su rostro, y advirtió de que esta tecnología puede convertirse en una «herramienta peligrosa».

De acuerdo con el Parlamento Europeo, la nueva prohibición apunta a sistemas capaces de generar imágenes, vídeos o audios de contenido pedopornográfico, así como representaciones de partes íntimas de personas identificables o escenas sexuales en las que aparezcan sin haber dado su consentimiento.

La normativa entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026. A partir de entonces, los servicios basados en inteligencia artificial deberán incorporar mecanismos que impidan la creación de este tipo de contenidos.

Esta decisión forma parte de una revisión de la legislación europea sobre inteligencia artificial, considerada pionera y aprobada formalmente hace dos años.

Además, los Estados miembros y el Parlamento Europeo acordaron retrasar la aplicación de las disposiciones destinadas a regular los sistemas de IA catalogados como de alto riesgo, aquellos que operan en ámbitos especialmente sensibles como la seguridad, la salud o la protección de derechos fundamentales.