Google cambia las reglas: así puedes añadir a EL ESPAÑOL a tus fuentes preferidas de búsqueda en móvil y PC

España es uno de los nuevos países en recibir la última actualización del buscador más utilizado del mundo. Esta novedad permite que los usuarios tengan un control mucho más directo sobre las noticias y artículos que consumen a diario. Simplemente pulsando un botón.

La nueva herramienta implementada se denomina Fuentes Preferidas y ya se encuentra totalmente operativa para el público general, tras un tiempo disponible solo en ciertos países.

Su principal objetivo es ofrecer una experiencia de navegación mucho más adaptada a los intereses individuales de cada persona.

El funcionamiento de esta utilidad es bastante sencillo y no requiere configuraciones complejas en la cuenta del usuario. Simplemente al realizar una consulta habitual el sistema ofrece la posibilidad de marcar los medios de comunicación predilectos.

Cuando una persona selecciona sus portales de confianza estos comenzarán a aparecer con mayor asiduidad en los resultados destacados. Al marcar a EL ESPAÑOL como fuente preferida, las noticias publicadas aquí tendrán prioridad visual sobre otros medios digitales.

Cómo elegir una fuente preferida en Google Omicrono

Para activar esta opción solo es necesario fijarse en un pequeño icono que aparece en la sección de noticias destacadas. Al pulsar sobre ese elemento visual se despliega un menú donde se puede buscar EL ESPAÑOL y añadirla como fuente preferida.

Esta actualización no oculta los contenidos procedentes de otros medios de información que no hayan sido marcados expresamente. Los lectores seguirán teniendo acceso a toda la diversidad de opiniones y noticias disponibles en la red. También se puede agregar a EL ESPAÑOL como fuente pulsando en este botón:

Los usuarios ya pueden empezar a probar esta característica tanto en sus dispositivos móviles como en ordenadores de sobremesa. No es necesario descargar ninguna aplicación adicional ya que la herramienta está integrada directamente en el propio buscador habitual.

La implementación se ha realizado de forma gradual asegurando que todos los servidores respondan de manera óptima a las nuevas peticiones. Esto garantiza que la velocidad de navegación no se vea afectada en absoluto por la activación de la nueva funcionalidad.