Ya es oficial: Meta lanza Muse Spark, su nueva IA multimodal para competir con ChatGPT y Gemini que llegará a WhatsApp

Meta ha presentado Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) multimodal que llega para competir con ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, y que llegará próximamente a WhatsApp y el resto de aplicaciones de la compañía.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg ha anunciado que Muse Spark es un nuevo modelo de IA diseñado para integrar su tecnología en el ecosistema de aplicaciones y redes sociales que están en su posesión.

Se trata del primer anuncio que realiza Meta tras invertir 14.300 millones de dólares (unos 12.250 millones de euros) en la contratación de Alexandr Wang, de Scale AI, el año pasado.

El equipo encargado de desarrollar este proyecto ha sido Superintelligence Labs —la unidad de IA que dirige el propio Alexandr Wang—, quienes señalan en un comunicado que Muse Spark es un modelo de IA más rápido y capaz que sus antecesores.

Inicialmente Muse Spark impulsará el asistente Meta AI tanto en su versión web como en la aplicación para móviles, pero la compañía ha confirmado que en las próximas semanas llegará a WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger.

Today we’re introducing Muse Spark, our most powerful model yet, giving you a faster and smarter Meta AI.



Muse Spark currently powers the Meta AI app and website and will be rolling out to @whatsapp, @Instagram, @facebook, @messenger, and AI glasses in the coming weeks.… — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) April 8, 2026

En cuanto al funcionamiento de Muse Spark, Meta ha anunciado que se trata de un sistema multimodal que puede realizar una variedad de tareas como, por ejemplo, planificar un viaje.

En ese escenario hace que un agente de IA redacte el itinerario mientras que, al mismo tiempo, otros agentes de IA comparan destinos o buscan actividades infantiles. Meta Spark puede incluso "ver" a través de la cámara.

La compañía ha puesto como ejemplo el uso de sus gafas inteligentes que, gracias a esta nueva IA, podrían identificar información nutricional en productos sin tener que consultarlos manualmente en el envoltorio.

Aunque lo que realmente diferencia a esta IA es que está conectada con Instagram, Facebook y Threads (las redes sociales de Meta), pudiendo ofrecer recomendaciones de compra basadas en creadores de contenido o mostrar publicaciones locales cuando se pregunte por un lugar específico.

"El modo de 'Compras' se nutre de la inspiración estilística y de la narrativa de marca que ya circulan por nuestras aplicaciones, presentando ideas provenientes de los creadores y las comunidades que los usuarios ya siguen", ha señalado Meta en su blog.

Meta ha añadido que, aunque el despliegue ya ha comenzado en Estados Unidos, el acceso a esta nueva tecnología se irá abriendo de forma privada para socios selectos vía API y que mantienen el objetivo de que futuras versiones sean de código abierto.