Tres canales de YouTube demandan a Apple por utilizar sin permiso sus vídeos para entrenar a sus modelos de IA

La inteligencia artificial (IA) ha desatado una revolución tecnológica sin precedentes, pero también ha desatado una batalla entre las principales empresas con acusaciones, como la de OpenAI que señaló a DeepSeek por usar la tecnología de ChatGPT para entrenar sus modelos de IA.

Ahora, tres canales de YouTube han demandado a Apple ante un tribunal federal de California por hacer exactamente lo mismo con sus vídeos. Se trata de los propietarios de h3h3Productions, MrShortGame Golf y Golfholics.

Estos tres canales han demandado a la compañía de la manzana mordida por acceder y extraer ilegalmente millones de vídeos protegidos por derechos de autor con el fin de entrenar a sus modelos de inteligencia artificial.

Los denunciantes alegan que, al ser contenidos protegidos sin autorización, Apple está violando la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) de Estados Unidos. Concretamente, acusan al gigante tecnológico de eludir la "arquitectura de transmisión controlada" a la que están sujetos los usuarios de YouTube.

Una arquitectura que incluye medidas tecnológicas de protección (MTP) que restringen y monitorizan el acceso a los vídeos.

Un joven se hace un selfi delante del logo de YouTube. Dado Ruvic Reuters

"Las acciones del acusado no solo fueron ilegales, sino que constituyeron un ataque inaceptable contra la comunidad de creadores de contenido, cuyos contenidos se usan para impulsar la industria de la IA generativa, valorada en varios billones de dólares, sin recibir compensación alguna", se puede leer en la demanda.

Los tres canales de YouTube también han exigido una orden judicial y una indemnización por daños y perjuicios, tanto a nivel individual como a nivel colectivo en nombre del resto de afectados en EEUU.

En cuanto a los canales de YouTube, h3h3Productions cuenta con 5,5 millones de suscriptores y está creado por Ethan Klein y Hila Klein; MrShortGame Golf tiene 525.000 suscriptores; y Golfholics, 133.000 suscriptores.

Los tres canales también denunciaron anteriormente a otras empresas, como Meta, Nvidia, ByteDance y Snap, por motivos similares, según señalan desde MacRumors.

Este tipo de conflictos tienen ya un largo historial. En diciembre de 2023, The New York Times llevó a los tribunales a OpenAI y Microsoft, alegando que ambas compañías habían aprovechado millones de sus artículos e investigaciones, amparados por derechos de autor, para desarrollar y perfeccionar sus sistemas de inteligencia artificial sin ningún tipo de autorización.

El precedente es incluso anterior. En enero de 2023, un grupo de artistas interpuso una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney —impulsoras de la herramienta Stable Diffusion— por incorporar obras protegidas en el entrenamiento de sus generadores de imágenes sin el consentimiento de sus creadores, vulnerando así la propiedad intelectual de los autores originales.