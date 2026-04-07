Apple sigue su batalla contra Epic Games: quiere frenar una orden judicial que permitía los pagos externos en la App Store

Parecía que la eterna batalla legal entre Apple y Epic Games llegaba a su fin con el regreso del videojuego Fortnite a los iPhone en Estados Unidos, tras un histórico fallo contra la compañía de la manzana mordida debido a la luz verde para los pagos fuera de la App Store.

Meses después, Apple ha decidido llevar ante la Corte Suprema de Estados Unidos su batalla legal contra Epic Games, abriendo un nuevo capítulo en esta disputa y solicitando revisar qué comisiones puede interponer a los desarrolladores por las compras externas.

La empresa liderada por Tim Cook también ha solicitado la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, hasta que se resuelva la petición.

En mayo del año pasado se estableció que Apple debe facilitar las compras externas en las aplicaciones para iOS de los desarrolladores retirando la comisión sobre las mismas que los consumidores realizan con medios de pago de terceros, alternativos a los de la App Store.

El Tribunal de Apelaciones introdujo algunos matices, como que Apple puede cobrar una comisión por las compras vinculadas en función de los costes que sean "genuina y razonablemente necesarios para la coordinación de los enlaces externos para las compras vinculadas, pero nada más".

Frenar la orden judicial

Apple pidió el pasado 3 de abril al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que suspendiera un plan que permitiría al Distrito Norte de California determinar una comisión razonable que la firma californiana debería cobrar a los desarrolladores por las compras realizadas a través de un enlace en una aplicación.

Es decir, al gigante tecnológico le preocupa que fijen una tarifa y que, posteriormente, la Corte Suprema revoque la decisión en su totalidad. Apple señala en su petición que no desea realizar cambios importantes en la estructura de tarifas de su App Store.

Fotomontaje con el logo de Fortnite. Manuel Fernández Omicrono

Apple propone mantener el sistema actual sin comisiones —que permite incluir enlaces a compras externas sin pagar tasas— hasta que la Corte Suprema emita su fallo, posponiendo así la batalla legal sobre las tarifas.

La compañía solicitará a la Corte Suprema que revise el aspecto de desacato del caso, aunque las posibilidades de que lo admita son escasas: en 2024, tanto Apple como Epic Games pidieron su intervención y fue denegada.

Apple argumenta que no debería haber sido declarada en desacato porque la orden judicial no mencionaba expresamente las comisiones, y que la orden no debería aplicarse a todos los desarrolladores del país, sino solo a los vinculados a Epic Games.

Si el tribunal de apelaciones aprueba el plan de Apple, la audiencia sobre honorarios quedará en suspenso hasta el pronunciamiento del Supremo. Si lo rechaza, el tribunal de distrito iniciará el cálculo de tasas mientras Apple presenta simultáneamente su petición al Tribunal Supremo.

En cualquier caso, si el Supremo decide no admitir el caso, prevalecerá la decisión del tribunal de apelaciones. Epic Games, por su parte, ha impugnado esta solicitud.