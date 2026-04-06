Apple cambia las reglas: la verificación de edad llega a más países y pide cada vez más información personal

La semana pasada, Apple sorprendió a millones de usuarios británicos con una pantalla en la que les pedía confirmación de que tenían más de 18 años; un proceso que implica aportar documentación personal como un carnet de conducir o una tarjeta de crédito.

Ahora, Apple ha expandido este proceso a más países que también cuentan con leyes relacionadas con la protección de los menores en Internet: Singapur y Corea del Sur. Además, la compañía ahora pide más información personal para verificar la edad del usuario.

En Singapur, los usuarios tienen que confirmar que tienen más de 18 años para descargar o comprar apps con una calificación para adultos, usando una tarjeta de crédito, un permiso de conducción, una tarjeta de identificación nacional (similar al DNI español) o una tarjeta de identificación extranjera. Pasaportes y tarjetas de débito no son aceptados.

Más información personal para usar el iPhone

En Corea del Sur, es necesario presentar incluso más información personal: el nombre completo tal y como aparece en la cuenta de la operadora telefónica del usuario, el nombre de la operadora, el número de teléfono, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad.

De esta manera, Apple es capaz de asociar cada cuenta de usuario registrada en el país con una persona real a través de los datos de las operadoras; y requiere realizar este proceso cada año incluso si el usuario ya ha sido verificado como mayor de edad para garantizar que los datos estén al día.

Pantalla de verificación de edad en iPhone Apple

Por ello, Apple está siendo acusada por organizaciones de consumidores y defensores de la privacidad como Reclaim the Net de aprovechar estas nuevas leyes para obtener más datos de los usuarios incluso si no es técnicamente necesario.

Eso ya ocurre en el Reino Unido, donde la ley de verificación de edad sólo se aplica a proveedores de servicios online como páginas web y no a dispositivos electrónicos, y por lo tanto, técnicamente Apple no necesita implementarla en el iPhone.

Si los usuarios son incapaces o no quieren pasar por todo este proceso, Apple bloquea varias partes de su móvil iPhone y de la experiencia general; por ejemplo, activa automáticamente un filtro de "páginas web explícitas" creado por la compañía que impide visitarlas con cualquier navegador, además de bloquear la instalación de apps para mayores de 18 años.

Pero sin duda, la parte más polémica se encuentra en que el iPhone automáticamente empezará a analizar todas las fotografías y vídeos recibidos en el móvil; oficialmente, se realiza para buscar contenido potencialmente pornográfico o de acoso sexual, pero los críticos temen que pueda ser reaprovechado para buscar otro tipo de contenido.

Mientras tanto, Apple sigue sin realizar declaraciones públicas sobre esta nueva política, que ha sido implementada por sorpresa con la actualización a iOS 26.4 sin avisar a los usuarios con antelación.